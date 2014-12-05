«УРАЛХИМ» принял участие в крупнейшей выставке «ЮГАГРО»

Участие в выставках одна из возможностей прямого взаимодействия с покупателями, что являются частью стратегии компании «УРАЛХИМ», отдающей приоритетное место отечественному рынку. «На «ЮГАГРО» у наших агрономов практически не было свободной минуты, — отмечает Дмитрий Пекер. — Кроме того, мы получили большое количество заявок на поставки уже в декабре. Это хороший знак того, что отечественные аграрии сохраняют оптимизм. Наша задача помочь им ответить на стоящие перед ними вызовы, помочь им сохранить объемы внесения удобрений на уровнях не ниже прежних лет, дать им инструменты эффективного управления урожайностью».