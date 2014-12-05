«УРАЛХИМ» принял участие в крупнейшей выставке «ЮГАГРО»

Posted 5 декабря 2014, 06:59
Published 5 декабря 2014, 06:59
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
В свете событий последних месяцев одной из основных тем выставки стал вопрос продовольственной безопасности страны. Особое внимание ему уделил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, отметивший, что Кубань намерена использовать все резервы, чтобы в самое ближайшее время нарастить производство сельхозпродукции.
Правильное применение удобрений является одним из основных факторов экономической эффективности сельскохозяйственного производства. «Мы традиционно участвуем в «ЮГАГРО» и всегда стараемся наладить диалог с нашими потребителями о необходимости не просто наращивать внесение удобрений, а эффективно их использовать. Сегодня этот вопрос особенно важен в связи неблагоприятной экономической ситуацией, безусловно, отразившейся на отечественных аграриях», — отметил генеральный директор Торгового дома «УРАЛХИМ» Дмитрий Пекер.
На стенде «УРАЛХИМа» посетители не только подробно знакомились с производимыми компанией марками удобрений, но и получали квалифицированную агрономическую консультацию по их применению. Им были представлены как базовые марки, уж известные российским аграриям, так и специальная линейка водорастворимых удобрений под брендом SOLAR. В том числе, водорастворимые нитрат кальция, моноаммоний фосфат (MAP) и калиевая селитра. Эти марки предназначены для применения в условиях закрытого грунта и адаптированы для ирригационных систем, используемых в том числе при выращивании импортозамещающих теплолюбивых культур.
Участие в выставках одна из возможностей прямого взаимодействия с покупателями, что являются частью стратегии компании «УРАЛХИМ», отдающей приоритетное место отечественному рынку. «На «ЮГАГРО» у наших агрономов практически не было свободной минуты, — отмечает Дмитрий Пекер. — Кроме того, мы получили большое количество заявок на поставки уже в декабре. Это хороший знак того, что отечественные аграрии сохраняют оптимизм. Наша задача помочь им ответить на стоящие перед ними вызовы, помочь им сохранить объемы внесения удобрений на уровнях не ниже прежних лет, дать им инструменты эффективного управления урожайностью».
Выставка «ЮГАГРО» является крупнейшим событием сельскохозяйственной тематики в России, проходящим традиционно в конце ноября в Краснодаре. Это единственная сельскохозяйственная площадка страны, демонстрирующая полный спектр продукции и услуг для агропромышленного комплекса. В этом году в выставке участвовало 613 компаний из 31 страны мира и более 12 тыс. посетителей. Общая площадь выставки составила 52 тыс. кв. м, а выставочные экспозиции развернулись на десяти тематических площадках.