В Чернушке без тепла остались 113 домов и 11 социально-значимых объектов

Posted 5 декабря 2014, 07:37
Published 5 декабря 2014, 07:37
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
Сегодня, 5 декабря, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о том, что в Чернушке отключено теплоснабжение. Причиной произошедшего стала утечка из-под земли.
В зону отключения тепла попали 113 многоквартирных жилых домов и 11 социально-значимых объектов. Устранить утечку и возобновить подачу тепла планируется к 18.00, сообщает МЧС.