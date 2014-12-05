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Posted 5 декабря 2014, 07:37

Published 5 декабря 2014, 07:37

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

В Чернушке без тепла остались 113 домов и 11 социально-значимых объектов

В Чернушке без тепла остались 113 домов и 11 социально-значимых объектов

5 декабря 2014, 07:37
Фото: Properm.ru.
Причиной аварийного отключения стал прорыв теплотрассы.

Сегодня, 5 декабря, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о том, что в Чернушке отключено теплоснабжение. Причиной произошедшего стала утечка из-под земли.

В зону отключения тепла попали 113 многоквартирных жилых домов и 11 социально-значимых объектов. Устранить утечку и возобновить подачу тепла планируется к 18.00, сообщает МЧС.

#Происшествия#Мчс#Отключение тепла
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