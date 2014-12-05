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Posted 5 декабря 2014, 12:58

Published 5 декабря 2014, 12:58

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

В Перми откроют мужской клуб с видом на детскую площадку и школу

5 декабря 2014, 12:58
Вывеска «Джентельмен room» появилась на первом этаже дома, расположенного на «Тихом компросе».

Вчера, 4 декабря, на первом этаже дома по адресу ул. Куйбышева, 88 появилась вывеска «Джентельмен room». Как рассказал корреспонденту Properm.ru житель дома, на цокольном этаже четырехэтажки планируется открытие мужского клуба.

«Окна этого заведения выходят на детскую площадку. Там всегда играют дети, мои — тоже. Напротив стоит школа №12. Я не нашел правил и требований к подобным заведениям, но убежден, что их соседство с детскими учреждениями допускать нельзя», — волнуется собеседник Properm.ru.

По словам жителя, пока окна клуба закрыты жалюзи, внутри ведутся строительные работы.

«В этом же дворе, Соловьева, 9, находится отделение полиции», — добавил собеседник Properm.ru.

#Общество#Майл#Мужской клуб#Публичный дом
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