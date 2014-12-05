В Перми откроют мужской клуб с видом на детскую площадку и школу

Posted 5 декабря 2014, 12:58
Published 5 декабря 2014, 12:58
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Вчера, 4 декабря, на первом этаже дома по адресу ул. Куйбышева, 88 появилась вывеска «Джентельмен room». Как рассказал корреспонденту Properm.ru житель дома, на цокольном этаже четырехэтажки планируется открытие мужского клуба.
«Окна этого заведения выходят на детскую площадку. Там всегда играют дети, мои — тоже. Напротив стоит школа №12. Я не нашел правил и требований к подобным заведениям, но убежден, что их соседство с детскими учреждениями допускать нельзя», — волнуется собеседник Properm.ru.
По словам жителя, пока окна клуба закрыты жалюзи, внутри ведутся строительные работы.