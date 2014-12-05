В Перми откроют мужской клуб с видом на детскую площадку и школу

«Окна этого заведения выходят на детскую площадку. Там всегда играют дети, мои — тоже. Напротив стоит школа №12. Я не нашел правил и требований к подобным заведениям, но убежден, что их соседство с детскими учреждениями допускать нельзя», — волнуется собеседник Properm.ru.