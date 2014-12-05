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Posted 5 декабря 2014, 07:13

Published 5 декабря 2014, 07:13

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

В Перми проведут конкурс на лучший новогодний двор

В Перми проведут конкурс на лучший новогодний двор

5 декабря 2014, 07:13
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Хэппи нью еар
Эксперты будут оценивать ухоженность придомовых территорий, а также красочность и оригинальность уличных украшений.

Департамент ЖКХ администрации Перми проводит конкурс на лучшее новогоднее оформление дворов. Участие в конкурсе могут принять все желающие УК, ТСЖ и ЖСК, а также дома, находящиеся в непосредственном управлении.

Таким образом городские власти хотят привлечь пермяков к украшению улиц. Оценивать дворы будут по двум номинациям — содершание двора и украшение. Конкурсная комиссия оценит оригинальность идеи и выбор материалов. Украшенная елка, гирлянды, красиво оформленная ледяная горка, сказочные персонажи, отсутствие мусора, расчищенные тротуары и проезд — за все это можно заработать очки.

Подведение итогов конкурса и награждение лучших новогодних «дизайнеров» состоится 25 декабря. Победителям вручат дипломы и памятные сувениры.

Условия конкурса размещены на сайте администрации Перми.

Напомним, в Перми стартовал конкурс на лучшее оформление фасадов предприятий к Новому году. Традиционно принять участие в конкурсе могут организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере потребительского рынка, а также крупные компании и промышленные предприятия, распложенные на территории Перми.

#Общество#Конкурс#Хэппи нью еар
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