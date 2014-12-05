В Перми проведут конкурс на лучший новогодний двор

Напомним, в Перми стартовал конкурс на лучшее оформление фасадов предприятий к Новому году. Традиционно принять участие в конкурсе могут организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере потребительского рынка, а также крупные компании и промышленные предприятия, распложенные на территории Перми.