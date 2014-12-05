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Posted 5 декабря 2014, 06:22

Published 5 декабря 2014, 06:22

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

В Перми загорелся трамвай, буксировавший сломанный вагон

В Перми загорелся трамвай, буксировавший сломанный вагон

5 декабря 2014, 06:22
Фото: Properm.ru.
Возгорание произошло на крыше. Пожарные быстро с ним справились.

Вчера, 4 декабря, примерно в 23:00 на улице Карпинского, не доезжая остановки Левченко, один трамвай буксировал другой — сломавшийся. Внутри вагонов находились кондуктора.

— При спуске с Карпинского я увидела искры, через секунды у второго трамвая пропал свет, он начал тормозить, — рассказала корреспонденту Properm.ru водитель буксируемого вагона Екатерина, — спустившись на прямой участок, мы вышли из вагонов и увидели, что на крыше возгорание. Сообщили операторам согласно должностной инструкции, а они вызвали пожарных.

Пока ждали спасателей, водители трамваев расцепили вагоны, обесточили горящий и отогнали сломавшийся назад. По словам очевидцев, к 23.10 пожарные были на месте и быстро потушили пламя.

— Горел грозоразрядник, почему он загорелся мы не знаем, приехавшие на место происшествия аварийщики, тоже не смогли на «глаз» определить причину, — прокомментировала произошедшее Екатерина.

#Происшествия#Трамвай
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