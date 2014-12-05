В Перми загорелся трамвай, буксировавший сломанный вагон

— При спуске с Карпинского я увидела искры, через секунды у второго трамвая пропал свет, он начал тормозить, — рассказала корреспонденту Properm.ru водитель буксируемого вагона Екатерина, — спустившись на прямой участок, мы вышли из вагонов и увидели, что на крыше возгорание. Сообщили операторам согласно должностной инструкции, а они вызвали пожарных.