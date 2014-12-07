Пожар на бульваре Гагарина: «Поднимаю голову - парень стоит по пояс голый, весь закопченный»

«Я услышал крики, поднимаю голову смотрю парень стоит наполовину высунувшись. По пояс голый, весь закопченный, уже оттуда дым идет, он кричит вызовите пожарных, я набрал пожарных вызвал, он еще очень долго кричал после этого. А потом стекла стал бить, то ли сам, то ли они лопались. Потом сказал, что комната горит я выйти не могу, а в квартире уже начинает гореть лоджия. Кричал кричал и потом исчез», - рассказал очевидец пожара сотрудник охраны жилого дома Сергей Бородин.