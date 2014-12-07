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Posted 7 декабря 2014, 07:14

Published 7 декабря 2014, 07:14

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Пожар на бульваре Гагарина: «Поднимаю голову - парень стоит по пояс голый, весь закопченный»

Пожар на бульваре Гагарина: «Поднимаю голову - парень стоит по пояс голый, весь закопченный»

7 декабря 2014, 07:14
Фото: Properm.ru.
Пожар произошел сегодня утром в одной из многоэтажек Перми. Возможно, возгорание произошло из-за обогревательного прибора.

Сегодня утром, около 9:15, в 3-х комнатной квартире на 8 этаже 10-этажного жилого дома по адресу бульвар Гагарина, 66 начался пожар.

«Утром кошка как с ума сошла, начала сильно кричать, я не могла понять, что с ней, а потом смотрю в окно, а из соседнего окна идет дым», - рассказывает женщина, живущая по соседству.

В результате происшествия пострадал молодой человек, находившийся во время пожара в квартире.

«Я услышал крики, поднимаю голову смотрю парень стоит наполовину высунувшись. По пояс голый, весь закопченный, уже оттуда дым идет, он кричит вызовите пожарных, я набрал пожарных вызвал, он еще очень долго кричал после этого. А потом стекла стал бить, то ли сам, то ли они лопались. Потом сказал, что комната горит я выйти не могу, а в квартире уже начинает гореть лоджия. Кричал кричал и потом исчез», - рассказал очевидец пожара сотрудник охраны жилого дома Сергей Бородин.

По словам очевидцев молодого человека, вынесли из горящей квартиры и на специальных носилках по ступенькам спустили на первый этаж и отнесли в машину скорой помощи. Пострадавший сильно обгорел и был ранен осколками стекла.

Как сообщают свидетели происшествия, возможно, возгорание произошло из-за замыкания вызванного обогревательным прибором.

Пожар удалось потушить примерно в 10:15 утра.

Фото: Properm.ru
#Спецпроекты#Происшествия#Фоторепортаж
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