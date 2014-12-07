В Перми за контрабанду анаболиков осудили фитнес-тренера

Как установил суд, молодой человек в июне 2014 года через интернет оформил заказ на поставку в Российскую Федерацию из республики Беларусь анаболиков — сильнодействующих веществ — дегидрохорметилтестостерон, болденонон ундекеноатом, в количестве 100 таблеток и 3 флаконов.