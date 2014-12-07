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Posted 7 декабря 2014, 11:01

Published 7 декабря 2014, 11:01

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

В Перми за контрабанду анаболиков осудили фитнес-тренера

В Перми за контрабанду анаболиков осудили фитнес-тренера

7 декабря 2014, 11:01
Фото: Properm.ru.
Молодой человек заказал запрещенные препараты в республике Беларусь через интернет.

Дзержинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя — тренера одного из фитнес-центров. Суд признал его виновным по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ», сообщает пресс-служба пермской прокуратуры.

Как установил суд, молодой человек в июне 2014 года через интернет оформил заказ на поставку в Российскую Федерацию из республики Беларусь анаболиков — сильнодействующих веществ — дегидрохорметилтестостерон, болденонон ундекеноатом, в количестве 100 таблеток и 3 флаконов.

В России эти препараты входят список сильнодействующих веществ, для перемещения которых через границу установлены специальные правила.

Молодой человек был задержан сотрудниками наркоконтроля в одном из отделений почты России на территории Дзержинского района во время получения послыки. Анаболики были изъяты.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафом 70 тыс.рублей.

#Происшествия#Контрабанда
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