В Перми за контрабанду анаболиков осудили фитнес-тренера

Posted 7 декабря 2014, 11:01
Published 7 декабря 2014, 11:01
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Дзержинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя — тренера одного из фитнес-центров. Суд признал его виновным по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ», сообщает пресс-служба пермской прокуратуры.
Как установил суд, молодой человек в июне 2014 года через интернет оформил заказ на поставку в Российскую Федерацию из республики Беларусь анаболиков — сильнодействующих веществ — дегидрохорметилтестостерон, болденонон ундекеноатом, в количестве 100 таблеток и 3 флаконов.
В России эти препараты входят список сильнодействующих веществ, для перемещения которых через границу установлены специальные правила.
Молодой человек был задержан сотрудниками наркоконтроля в одном из отделений почты России на территории Дзержинского района во время получения послыки. Анаболики были изъяты.
Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафом 70 тыс.рублей.