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Posted 8 декабря 2014, 04:09

Published 8 декабря 2014, 04:09

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

25 декабря АСВ проведет первое собрание с кредиторами Экопромбанка

25 декабря АСВ проведет первое собрание с кредиторами Экопромбанка

8 декабря 2014, 04:09
Наталья Варламова
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Экопромбанк
В повестке семь вопросов, в том числе образование комитета кредиторов.

25 декабря в Перми состоится первое собрание кредиторов Экопромбанка. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщает, что собрание начнется в 12–00 по адресу Краснова, 18 (Краевой дворец культуры Всероссийского общества слепых). Регистрация участников собрания будет осуществляться в месте его проведения с 10–00 и до момента оглашения результатов голосования по последнему вопросу повестки дня.

В собрании с правом голоса могут участвовать конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, заявившие свои требования в срок до 10 ноября включительно. Без права голоса могут участвовать представитель работников, а также представитель акционеров Экопромбанка.

На повестке дня будут следующие вопросы:

  1. Образование комитета кредиторов банка и определение его количественного состава;
  2. Рассмотрение отчета о деятельности конкурсного управляющего с информацией о финансовом состоянии банка и его имуществе;
  3. Определение компетенции комитета кредиторов банка;
  4. Избрание членов комитета кредиторов банка (по предложению кредиторов);
  5. Определение срока представления конкурсным управляющим собранию (комитету) кредиторов банка отчетов о деятельности конкурсного управляющего;
  6. Утверждение сметы планируемых расходов (затрат) на проведение мероприятий по конкурсному производству Банка на период после первого собрания кредиторов;
  7. Избрание представителя собрания для участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве банка от имени собрания кредиторов.

Вопросы повестки дня, предусмотренные пунктами 5, 6 и 7, предлагаются для рассмотрения собранием в случае, если комитет кредиторов не будет избран.

Напомним, 18 августа 2014 года у Экопромбанка была отозвана лицензия, 29 сентября пермский банк был признан банкротом. В его отношении началось конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По состоянию на 1 ноября требования предъявили 1251 кредитор на общую сумму 4,28 млрд рублей.

По сообщению временной администрации, отрицательный собственный капитал Экопромбанка на момент отзыва лицензии 18 августа составил 1,063 млрд рублей. Тогда как без учета этого обследования значился положительный капитал в 2,356 млрд рублей. Позднее, в ходе судебного заседания, рассматривающего дело о банкротстве Экопромбанка, временная администрация заявила, что сумма обязательств банка превысила стоимость активов на 2,5 млрд рублей. Тогда как ранее шла речь о превышении обязательств более чем на 1 млрд рублей.

5 декабря 2014 года стало известно, что Центробанк выявил масштабные операции, имеющие признаки вывода из банка активов. Центральный банк полагает, что эти операции имеют признаки уголовно наказуемых деяний. Информация направлена в Генеральную прокуратуру и в Министерство внутренних дел.
#Мнения#Банки#Экопромбанк#Асв#Майл
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