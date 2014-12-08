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Posted 8 декабря 2014, 11:04

Published 8 декабря 2014, 11:04

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Банк Транспортный предлагает вклад «Нам 20 лет»

Банк Транспортный предлагает вклад «Нам 20 лет»

8 декабря 2014, 11:04
Фото: Properm.ru.
Кроме того, с 5 декабря 2014 года в банке проводится акция по вкладам.

Воспользуйтесь fкцией и получите эффективную доходность до 14,18% в рублях.

Возможность внесения дополнительных взносов во вклад без ограничения по суммам и сроку. Возможность частичного изъятия суммы вклада до неснижаемого остатка, в течение всего срока действия вклада без потери %.

Процентная ставка при досрочном изъятии вклада:

Рубли:

  • При сроке нахождения денежных средств во вкладе до 90 дней (включительно) — 0,5% годовых;
  • При сроке нахождения денежных средств во вкладе от 91 до 270 дней (включительно) — 11% годовых;
  • При сроке нахождения денежных средств во вкладе от 271 до 545 дней (включительно) — 11,5% годовых.

Доллары США, евро:

  • При сроке нахождения денежных средств во вкладе до 90 дней — (включительно) — 0,5% годовых;
  • При сроке нахождения денежных средств во вкладе от 91 до 270 дней (включительно) — 3% годовых;
  • При сроке нахождения денежных средств во вкладе от 271 до 545 дней (включительно) — 5% годовых.

Бесплатная банковская карта для всех вкладчиков, с бесплатным ежегодным обслуживанием до окончания срока действия карты.

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