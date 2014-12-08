Черная полоса для трамваев, Экопромбанка и российского рубля

Posted 8 декабря 2014, 05:00
Published 8 декабря 2014, 05:00
Modified 2 марта 2023, 16:59
Updated 2 марта 2023, 16:59
Чем ближе Новый год, тем больше разговоров о подготовке к нему. Пермь уже начали украшать к предстоящему празднику, а в сети стали появляться эскизы ледовых городков, которые будут возведены на территории города. Один из ледовых городков в Дзержинском районе, например, будет посвящен Великой Отечественной войне.
Там возведут «Входную арку-стелу», в центре раcположатся «Дед Мороз» и «Снегурочка» с зоной для фотографирования. Кроме того в городке появятся горки «Паровоз» и «Катюша», в форме легендарной военной машины, лабиринт «Брестская крепость», скульптурная композиция «Звезды Отечества». Приятным дополнением станет каток.
За месяц до Нового года, 1 декабря, в Перми отметили день рождения новогодней елки на эспланаде. Со сцены «зажигала» команда дедов морозов, в толпе детей развлекали аниматоры. Первый день зимы в Перми традиционно становится началом строительства ледового городка и проведения праздничных мероприятий.
Но начало декабря в Перми всегда омрачается печальной датой. 5 декабря Пермь скорбила по погибшим пять лет назад в клубе «Хромая лошадь». Детали пожара, унесшего жизни 156 человек, стали постепенно забываться пермякам. Мы составили хронику ключевых событий — от первых сообщений о ЧП и задержания виновных в трагедии до плана разместить в отремонтированном здании реабилитационный центр.
В Кудымкаре в конце ноября прошел стихийный митинг «За качественную медицину». Жители города упрекают врачей в халатности, которая приводит к смерти детей. Properm.ru на условиях анонимности поговорил с практикующим врачом.
Прошедшая неделя стала черной полосой в жизни пермского трамвая. На перекрестке у Цирка 30 ноября неизвестные из машины расстреляли трамвай №4. К счастью, обошлось без жертв.
Утром в понедельник, 1 декабря, пострадали сразу два трамвая. Один из них сломался на пересечении ул. Куйбышева и ул. Ленина, другой — был подрезан легковушкой на шоссе Космонавтов. В этот же день на Северной дамбе сошел с рельс трамвай №7, двигающийся в сторону ост. «Цирк». Это привело к ДТП с участием трех легковых автомобилей. Предварительной причиной произошедшего считается лопнувшая рельса. Вечером 1 декабря корреспондент Properm.ru стал свидетелем того, как водитель трамвая сражается с поврежденной рельсой на ул. Петропавловская. 3 декабря лопнули рельсы на ул. Борчанинова. Ремонтные работы проводились без остановки электротранспорта. 4 декабря у ЦКР на ул. Пушкина водитель «Шевроле Лачетти» допустил столкновение с трамваем, стоящим на остановке. В этот же день на ул. Карпинского загорелся трамвай, буксировавший сломанный вагон.
Черная полоса не обошла стороной и российский рубль. Он продолжает падать: на 6 декабря официальный курс евро достиг 65,7 рублей, доллара — 53,1 рублей. С начала года обе валюты подорожали примерно на 20,5 рублей. В надежде на то, что смех не только жизнь продлевает, но и рубль поднимает, Properm.ru подготовил обзор самых грустных и смешных шуток над падающим рублем.
Стремительное падение рубля связывают с удешевлением нефти. Однако на этом фоне ноябрь принес незначительную коррекцию ценников на пермских АЗС — топливо подорожало в среднем на 50 копеек с литра. Автомобилисты, и «безлошадные» граждане недоумевают, почему же бензин — дорожает. Если с ходу отринуть мантру «мы нефтедобывающая страна…» и посмотреть здраво, то ответ на вопрос «Почему нефть дешевеет, а бензин дорожает?» найдется сам собой.
В разделе «Авто» продолжаются «психологические эксперименты» по пересаживанию приверженцев конкретных марок/классов/форм-факторов на нечто другое. Вместе с директором по развитию компании «Форт-Телеком» Владимиром Макаренко знакомимся с нечастым явлением — заряженным кроссовером Audi RS Q3. Автомобиль яркий, натурально быстрый, почти не вычурный, однако способный произвести впечатление не только на друзей (они все поймут по одному лишь шильдику), но и на прекрасных дам.
В минувшую пятницу стало известно, что в пермском Экопромбанке перед отзывом лицензии «потерялось» несколько миллиардов рублей. Центробанк считает, что в этих финансовых операциях есть признаки вывода активов. Информацию о них ЦБ направил в Генеральную прокуратуру и в Министерство внутренних дел.