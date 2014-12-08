Черная полоса для трамваев, Экопромбанка и российского рубля

Утром в понедельник, 1 декабря, пострадали сразу два трамвая. Один из них сломался на пересечении ул. Куйбышева и ул. Ленина, другой — был подрезан легковушкой на шоссе Космонавтов. В этот же день на Северной дамбе сошел с рельс трамвай №7, двигающийся в сторону ост. «Цирк». Это привело к ДТП с участием трех легковых автомобилей. Предварительной причиной произошедшего считается лопнувшая рельса. Вечером 1 декабря корреспондент Properm.ru стал свидетелем того, как водитель трамвая сражается с поврежденной рельсой на ул. Петропавловская. 3 декабря лопнули рельсы на ул. Борчанинова. Ремонтные работы проводились без остановки электротранспорта. 4 декабря у ЦКР на ул. Пушкина водитель «Шевроле Лачетти» допустил столкновение с трамваем, стоящим на остановке. В этот же день на ул. Карпинского загорелся трамвай, буксировавший сломанный вагон.