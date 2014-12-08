Депутаты предлагают запретить педофилам сидеть в соцсетях и на сайтах знакомств

Posted 8 декабря 2014, 05:29
Published 8 декабря 2014, 05:29
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на ближайшем заседании обсудит вопрос подготовки законопроекта об ограничении пользования некоторыми ресурсами сети интернет гражданами, судимыми за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает сегодня газета «Известия».
В частности педофилам предлагают запретить сидеть на сайтах знакомств, молодежных форумах и в социальных сетях.
Ограничение на создание аккаунтов предлагается ввести пожизненно, а за выявление нарушения запрета ввести административную ответственность, пишет издание.