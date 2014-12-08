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Posted 8 декабря 2014, 05:29

Published 8 декабря 2014, 05:29

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Депутаты предлагают запретить педофилам сидеть в соцсетях и на сайтах знакомств

Депутаты предлагают запретить педофилам сидеть в соцсетях и на сайтах знакомств

8 декабря 2014, 05:29
Фото: Properm.ru.
Если же педофил будет уличен в нарушении запрета, то ему будет грозить административная ответственность.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на ближайшем заседании обсудит вопрос подготовки законопроекта об ограничении пользования некоторыми ресурсами сети интернет гражданами, судимыми за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает сегодня газета «Известия».

В частности педофилам предлагают запретить сидеть на сайтах знакомств, молодежных форумах и в социальных сетях.

Ограничение на создание аккаунтов предлагается ввести пожизненно, а за выявление нарушения запрета ввести административную ответственность, пишет издание.

#Интернет#Социальные сети#Педофилы
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