Глава краевого ЗАГСа предлагает законодательно запретить необычные имена

— Считаю возможным использовать зарубежный опыт и принять аналогичный нормативно-правовой акт в России. Запрещенный список имен позволит оградить детей от фантазий родителей, а также будет направлен на защиту детей от унизительных оскорблений, которыми они могут подвергаться со стороны сверстников из-за своих необычных имен, — пишет чиновница.