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Posted 8 декабря 2014, 05:27

Published 8 декабря 2014, 05:27

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Глава краевого ЗАГСа предлагает законодательно запретить необычные имена

Глава краевого ЗАГСа предлагает законодательно запретить необычные имена

8 декабря 2014, 05:27
Фото: Properm.ru.
По мнению Юлии Андриановой, это оградит детей от издевательств со стороны сверстников.

Председатель комитета ЗАГСа Пермского края Юлия Андрианова считает необходимым ограничить фантазию родителей при выборе имени ребенка. Об этом она написала в своем блоге.

— Имя ребенку дается по соглашению родителей. При выборе имени родители должны руководствоваться исключительно интересами ребенка, а не преследовать свои личные цели, — пишет Юлия Андрианова.

По ее словам, в нескольких зарубежных странах, например в Мексике и Новой Зеландии, успешно действует закон о запрещенных именах, который накладывает табу на унизительные и дискриминационные варианты.

— Считаю возможным использовать зарубежный опыт и принять аналогичный нормативно-правовой акт в России. Запрещенный список имен позволит оградить детей от фантазий родителей, а также будет направлен на защиту детей от унизительных оскорблений, которыми они могут подвергаться со стороны сверстников из-за своих необычных имен, — пишет чиновница.

Напомним, в начале ноября государственная дума приступила к разработке законопроекта, запрещающего использовать в именах детей цифры, знаки препинания и различные символы. Уже более десяти лет ЗАГС Москвы отказывается зарегистрировать ребенка с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Серьезно задуматься о праве родителей на оригинальность депутатов заставил недавний случай в Перми — родители-сатанисты назвали сына Люцифером.

#Общество#Необычное имя#Имена
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