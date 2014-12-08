Глава краевого ЗАГСа предлагает законодательно запретить необычные имена

Posted 8 декабря 2014, 05:27
Published 8 декабря 2014, 05:27
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Председатель комитета ЗАГСа Пермского края Юлия Андрианова считает необходимым ограничить фантазию родителей при выборе имени ребенка. Об этом она написала в своем блоге.
— Имя ребенку дается по соглашению родителей. При выборе имени родители должны руководствоваться исключительно интересами ребенка, а не преследовать свои личные цели, — пишет Юлия Андрианова.
По ее словам, в нескольких зарубежных странах, например в Мексике и Новой Зеландии, успешно действует закон о запрещенных именах, который накладывает табу на унизительные и дискриминационные варианты.
— Считаю возможным использовать зарубежный опыт и принять аналогичный нормативно-правовой акт в России. Запрещенный список имен позволит оградить детей от фантазий родителей, а также будет направлен на защиту детей от унизительных оскорблений, которыми они могут подвергаться со стороны сверстников из-за своих необычных имен, — пишет чиновница.
Напомним, в начале ноября государственная дума приступила к разработке законопроекта, запрещающего использовать в именах детей цифры, знаки препинания и различные символы. Уже более десяти лет ЗАГС Москвы отказывается зарегистрировать ребенка с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Серьезно задуматься о праве родителей на оригинальность депутатов заставил недавний случай в Перми — родители-сатанисты назвали сына Люцифером.