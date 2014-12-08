Марат Гельман переезжает в Черногорию из-за войны

Posted 8 декабря 2014, 07:26
Published 8 декабря 2014, 07:26
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Бывший руководитель музея современного искусства PERMM Марат Гельман решил покинуть Россию по политическим причинам. О том, что он уезжает в Черногорию, галерист в последнее время неоднократно сообщал на своих страницах в соцсетях.
— Я не хочу принимать участие в этой войне. На стороне «путинской власти» — потому что считаю, что она в этом конфликте — агрессор и нарушитель, на стороне «мирового сообщества» — потому что это война против моей страны, — объяснил он свое решение 5 декабря.
В своем сообщении он также выложил резолюцию Сената США. «Если вы через ее призму посмотрите на вчерашнее послание Путина, поймете насколько неадекватно это выступление реальности и как мы все попали», — прокомментировал Гельман.
В эфире телеканала «Дождь» Марат Гельман пояснил, что переезд не является эмиграцией. Он планирует получить вид на жительство и заняться Европейским культурным центром в Черногории. Если же ситуация в России изменится, то галерист готов вернуться обратно на родину.