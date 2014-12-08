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Posted 8 декабря 2014, 07:26

Published 8 декабря 2014, 07:26

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Марат Гельман переезжает в Черногорию из-за войны

Марат Гельман переезжает в Черногорию из-за войны

8 декабря 2014, 07:26
Фото: Properm.ru.
Свое решение галерист объяснил нежеланием быть на стороне «путинской власти» или «мирового сообщества».

Бывший руководитель музея современного искусства PERMM Марат Гельман решил покинуть Россию по политическим причинам. О том, что он уезжает в Черногорию, галерист в последнее время неоднократно сообщал на своих страницах в соцсетях.

Я не хочу принимать участие в этой войне. На стороне «путинской власти» — потому что считаю, что она в этом конфликте — агрессор и нарушитель, на стороне «мирового сообщества» — потому что это война против моей страны, — объяснил он свое решение 5 декабря.

В своем сообщении он также выложил резолюцию Сената США. «Если вы через ее призму посмотрите на вчерашнее послание Путина, поймете насколько неадекватно это выступление реальности и как мы все попали», — прокомментировал Гельман.

В эфире телеканала «Дождь» Марат Гельман пояснил, что переезд не является эмиграцией. Он планирует получить вид на жительство и заняться Европейским культурным центром в Черногории. Если же ситуация в России изменится, то галерист готов вернуться обратно на родину.

#Общество#Марат гельман
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