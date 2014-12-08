Марат Гельман переезжает в Черногорию из-за войны

— Я не хочу принимать участие в этой войне. На стороне «путинской власти» — потому что считаю, что она в этом конфликте — агрессор и нарушитель, на стороне «мирового сообщества» — потому что это война против моей страны, — объяснил он свое решение 5 декабря.