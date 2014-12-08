Правительство все придумало: больницы и детсады сдадут в аренду бизнесу

Posted 8 декабря 2014, 04:35
Published 8 декабря 2014, 04:35
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Минэкономразвития и Агентство стратегических инициатив при участии Открытого правительства подготовило программу мероприятий, согласно которой частные компании в качестве эксперимента привлекут к управлению государственными больницами, детскими садами, летними лагерями, школами и домами престарелых.
Программа под названием «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» была разработана по поручению правительства.
Передача больниц в долгосрочную аренду предлагается с условием оказания помощи по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС), взамен дается право обслуживать пациентов полностью на коммерческой основе, пишут «Известия». Также в договоре может быть прописано условие о необходимости проведения модернизации учреждения (обновление оборудования, ремонт помещения).
Выбирать частную компанию для управления гособъектами будут на конкурсной основе.
Идея возникла на фоне сокращения врачей в рамках реформы здравоохранения. Документы, которые определяют условия и способы привлечения бизнеса к управлению госучреждениями, разработают к июню 2015 года. К сентябрю уже определят пилотные проекты, а к ноябрю — разработают условия конкурсов и утвердят планы-графики реализации инициативы.