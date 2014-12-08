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Posted 8 декабря 2014, 04:35

Published 8 декабря 2014, 04:35

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Правительство все придумало: больницы и детсады сдадут в аренду бизнесу

Правительство все придумало: больницы и детсады сдадут в аренду бизнесу

8 декабря 2014, 04:35
Фото: Properm.ru.
Выбирать частную компанию для управления гособъектами будут на конкурсной основе. Пилотные проекты для реализации программы определят к сентябрю 2015 года.

Минэкономразвития и Агентство стратегических инициатив при участии Открытого правительства подготовило программу мероприятий, согласно которой частные компании в качестве эксперимента привлекут к управлению государственными больницами, детскими садами, летними лагерями, школами и домами престарелых.

Программа под названием «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» была разработана по поручению правительства.

Пресс-служба Минэкономразвития :— Документ призван обеспечить повышение эффективности использования общественных ресурсов, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, активное внедрение в практику инновационных социальных технологий, расширение масштабов привлечения внебюджетных инвестиций для развития объектов социальной инфраструктуры.

Передача больниц в долгосрочную аренду предлагается с условием оказания помощи по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС), взамен дается право обслуживать пациентов полностью на коммерческой основе, пишут «Известия». Также в договоре может быть прописано условие о необходимости проведения модернизации учреждения (обновление оборудования, ремонт помещения).

Выбирать частную компанию для управления гособъектами будут на конкурсной основе.

Идея возникла на фоне сокращения врачей в рамках реформы здравоохранения. Документы, которые определяют условия и способы привлечения бизнеса к управлению госучреждениями, разработают к июню 2015 года. К сентябрю уже определят пилотные проекты, а к ноябрю — разработают условия конкурсов и утвердят планы-графики реализации инициативы.

#Общество#Детский сад#Больницы#Больница
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