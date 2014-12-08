Правительство все придумало: больницы и детсады сдадут в аренду бизнесу

Идея возникла на фоне сокращения врачей в рамках реформы здравоохранения. Документы, которые определяют условия и способы привлечения бизнеса к управлению госучреждениями, разработают к июню 2015 года. К сентябрю уже определят пилотные проекты, а к ноябрю — разработают условия конкурсов и утвердят планы-графики реализации инициативы.