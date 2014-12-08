Проклятый Кудымкар: 5 проектов, которые не дотянули до реализации

«Многодетные это очередь в «собес», — отмахнулся Голубков. — Эти люди ходят только просить, а полученную землю могут только продать. В Кудымкаре стоимость участка доходит до полутора миллионов там, где сети рядом. Но когда выбрасывают почти сотню участков, Кудымкар одномоментно не в состоянии это переварить. Тем более, кому нужны участки в районе нового аэропорта, например, где нет ни дорог, ни света?»