properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря 2014, 04:00

Published 8 декабря 2014, 04:00

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

Проклятый Кудымкар: 5 проектов, которые не дотянули до реализации

Проклятый Кудымкар: 5 проектов, которые не дотянули до реализации

8 декабря 2014, 04:00
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сюжет
Аварийное жилье
Кудымкар напоминает неповоротливого динозавра, который не поспевает вписаться в государственные программы, а полученное финансирование проедает, но больше растаптывает. Хвост у него отъели хищники, бока впали, и только в районе едва сокращающейся глотки теплится жизнь.

Этот город мог стать совсем другим, если бы не упускал свои возможности. Но вместо того, чтобы делать рывки вперед, он хватается за воздух, забывая о том, что оставил позади. Восстанавливаем детали упущенных возможностей Кудымкара с помощью экс-мэра Анатолия Голубкова и действующего градоначальника Ивана Мехоношина.

1. Кудымкарская драма

В Екатеринбурге реконструировали театр Юного зрителя с залом на 670 мест за 2,5 года при бюджете в 1,2 млрд рублей. Кудымкарский театр драмы на 300 мест строили 12 лет.

Этот проект лет 10 назад мог превратить Кудымкар в культурный центр севера Пермского края. Вместо этого история реконструкции театра увязла в хищениях на сотни миллионов рублей, судебных тяжбах с подрядчиками и многолетнем ожидании горожан, подкрепляемом обещаниями властей всех уровней — от Владимира Путина до Виктора Басаргина. Власти раздавали обещания, сроки сдвигались, на достройку из бюджета тянули дополнительные средства. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию до сих пор не получено, но в ноябре 2014 года под давлением министерства культуры Пермского края директор театра Анатолий Четин открыл двери зрителям.

2. Земля для многобедных

Земельные участки для многодетных семей в Кудымкаре выдают на трех площадках. Одна из них — правый и левый берега реки Иньва — подтопляется весенними паводками.

На одном из берегов Иньвы по решению экс-мэра Кудымкара Анатолия Голубкова было построено несколько коттеджей для расселения ветхих и аварийных домов. «Да, я сам туда подсадил эти дома, чтобы «оживить» эти участки (выданные многодетным — Properm.ru)», — пояснил Голубков в разговоре с Properm.ru. Но освоению земли многодетными это не помогло.

Спустя полтора года всего два собственника из нескольких сотен, получивших землю, решились начать строительство.

Мэр Кудымкара Иван Мехоношин: Землю они получили, но строиться не спешат. Там многие уже продали участки, наверное, несколько десятков семей. Желающих купить полно. Там вода и электроэнергия есть, в этом году построят дороги и газ. Фактически дороги, которые будут построены — насыпные, они будут в виде дамб служить и предохранять от паводка. Большинство берут участок чтобы продать и получить деньги. Единицы строятся. Чтобы строиться, надо деньги. Уровень жизни в Кудымкаре и так…

«Многодетные это очередь в «собес», — отмахнулся Голубков. — Эти люди ходят только просить, а полученную землю могут только продать. В Кудымкаре стоимость участка доходит до полутора миллионов там, где сети рядом. Но когда выбрасывают почти сотню участков, Кудымкар одномоментно не в состоянии это переварить. Тем более, кому нужны участки в районе нового аэропорта, например, где нет ни дорог, ни света?»

По словам Ивана Мехоношина, администрация Кудымкара на этом останавливаться не намерена. Теперь чиновники планируют добиться перевода земельного участка в несколько десятков гектар в районе аэропорта из федеральной собственности в муниципальную. Часть этих земель также могут быть переданы многодетным.

3. Расселение в ветхие дома

Проект расселения ветхого и аварийного жилья в Кудымкаре Анатолий Голубков курировал лично.

Анатолий Голубков:— Деньги давали при Чиркунове на это дело, бывало, выдавали и по 30 млн рублей в год, но Кудымкар просто не строил. Зачем? Это лишняя морока, возня. Их городу предлагали, город отказывался. В 2012 году мы стали этим проектом заниматься. В 2013 году семь домов построили.

Возведенные на одном из берегов Иньвы коттеджи общей площадью около 700 кв. м первое время были непригодны для жилья — новым собственникам пришлось их достраивать вручную, не говоря о том, что за удобствами приходится ходить до ветру. Водопровод к этим домам построил зять Голубкова, после чего мэра отправили в отставку, а проект строительства жилья для переселения перешел к Мехоношину.

Вторая площадка, где планируется возведение жилья, находится недалеко от центра Кудымкара. Здесь торчит желтоватый долгострой. «Это здание начали строить еще в 2002 году по программе строительства домов для пожилых людей, - вспоминает Голубков. — Его начали строить, 2 этажа возвели, дальше не успели, стоит с 2006 года».

Вместе с другими секциями, которые планируется возвести рядом с первой, дом должен вместить в себя около 150 квартир. «До 2017 года мы должны расселить более 5 тыс. кв. м, - рассказал Мехоношин. Конкурсы объявим в 2014 и 2016 годах. Средства на эти цели пойдут из краевого и федерального бюджетов. Всего по программе около 200 млн рублей на возведение более 5 тыс. кв. м».

Это означает, что строительство 1 кв. м. обойдется бюджету в 40 000 рублей. Любопытно, МВД, к примеру, предпочитает выкупать квартиры у пермских застройщиков по цене 32,7 тыс. рублей.

4. Завод лишнего газа

«По соглашению края с Газпромом в Карагайском районе в этом году запускаем завод сжиженного газа, который обеспечит газоснабжение населения 2237 домов и 10 котельных в Ильинском, Карагайском и Сивинском районах. Будем вести с Газпромом переговоры о строительстве в крае второго завода в Кудымкарском районе. Одновременно интенсифицируя развитие газопроводной сети» — это цитата из доклада губернатора Виктора Басаргина депутатам законодательного собрания Пермского края в июне 2014 года.

«Тема такая была, — вспомнил Голубков. — Но какой смысл его здесь сжижать, а потом везти обратно по железной дороге? Кудымкар такое количество сжиженного газа просто не потребит, зачем он нужен? Подали по трубе, здесь его сжижили, в баллоны закачали, погрузили на машины и повезли в Менделеево, чтобы развозить дальше. Такое количество газа, которое нужно северу и коми-округу низкое, там даже предприятия-то закрываются».

5. Долгострой кожно-венерологического диспансера

В Кудымкаре ожидали выделения денег на два медицинских здания — кожно-венерологический диспансер и хирургический корпус. На корпус хирургии депутаты законодательного собрания денег не дали, зато долгострой диспансера осчастливили 70 млн рублей. Во время визита губернатора в Кудымкар летом 2013 года заявлялось, что для достройки здания необходимо 132 млн рублей. В диспансере выбиты окна, вынесены батареи, кабеля и прочие вещи, представляющие ценность.

«Он (кожный диспансер — Properm.ru) не нужен ни городу, ни округу, теоретически у кожно-венерологического диспансера есть отделение в городе. — говорит экс-мэр Кудымкара Анатолий Голубков. — Если бы это здание было нужно городу, его бы давно достроили. Много объектов таких в стране, а взялись за них, подсчитали и прослезились — кому они теперь нужны?»

Иван Мехоношин тоже дистанцировался от этого проекта. «Я не готов сказать, когда возобновится строительство, это вопрос краевого уровня, — сообщил мэр Кудымкара. — Это деньги края, объявлять конкурс будет УКС Пермского края».

#Спецпроекты#Мнения#Регион#Аварийное жилье#Кудымкар#Земля для многодетных#Драмтеатр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика