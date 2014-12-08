Проклятый Кудымкар: 5 проектов, которые не дотянули до реализации

Posted 8 декабря 2014, 04:00
Published 8 декабря 2014, 04:00
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
Этот город мог стать совсем другим, если бы не упускал свои возможности. Но вместо того, чтобы делать рывки вперед, он хватается за воздух, забывая о том, что оставил позади. Восстанавливаем детали упущенных возможностей Кудымкара с помощью экс-мэра Анатолия Голубкова и действующего градоначальника Ивана Мехоношина.
1. Кудымкарская драма
В Екатеринбурге реконструировали театр Юного зрителя с залом на 670 мест за 2,5 года при бюджете в 1,2 млрд рублей. Кудымкарский театр драмы на 300 мест строили 12 лет.
Этот проект лет 10 назад мог превратить Кудымкар в культурный центр севера Пермского края. Вместо этого история реконструкции театра увязла в хищениях на сотни миллионов рублей, судебных тяжбах с подрядчиками и многолетнем ожидании горожан, подкрепляемом обещаниями властей всех уровней — от Владимира Путина до Виктора Басаргина. Власти раздавали обещания, сроки сдвигались, на достройку из бюджета тянули дополнительные средства. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию до сих пор не получено, но в ноябре 2014 года под давлением министерства культуры Пермского края директор театра Анатолий Четин открыл двери зрителям.
2. Земля для многобедных
Земельные участки для многодетных семей в Кудымкаре выдают на трех площадках. Одна из них — правый и левый берега реки Иньва — подтопляется весенними паводками.
На одном из берегов Иньвы по решению экс-мэра Кудымкара Анатолия Голубкова было построено несколько коттеджей для расселения ветхих и аварийных домов. «Да, я сам туда подсадил эти дома, чтобы «оживить» эти участки (выданные многодетным — Properm.ru)», — пояснил Голубков в разговоре с Properm.ru. Но освоению земли многодетными это не помогло.
Спустя полтора года всего два собственника из нескольких сотен, получивших землю, решились начать строительство.
«Многодетные это очередь в «собес», — отмахнулся Голубков. — Эти люди ходят только просить, а полученную землю могут только продать. В Кудымкаре стоимость участка доходит до полутора миллионов там, где сети рядом. Но когда выбрасывают почти сотню участков, Кудымкар одномоментно не в состоянии это переварить. Тем более, кому нужны участки в районе нового аэропорта, например, где нет ни дорог, ни света?»
По словам Ивана Мехоношина, администрация Кудымкара на этом останавливаться не намерена. Теперь чиновники планируют добиться перевода земельного участка в несколько десятков гектар в районе аэропорта из федеральной собственности в муниципальную. Часть этих земель также могут быть переданы многодетным.
3. Расселение в ветхие дома
Проект расселения ветхого и аварийного жилья в Кудымкаре Анатолий Голубков курировал лично.
Возведенные на одном из берегов Иньвы коттеджи общей площадью около 700 кв. м первое время были непригодны для жилья — новым собственникам пришлось их достраивать вручную, не говоря о том, что за удобствами приходится ходить до ветру. Водопровод к этим домам построил зять Голубкова, после чего мэра отправили в отставку, а проект строительства жилья для переселения перешел к Мехоношину.
Вторая площадка, где планируется возведение жилья, находится недалеко от центра Кудымкара. Здесь торчит желтоватый долгострой. «Это здание начали строить еще в 2002 году по программе строительства домов для пожилых людей, - вспоминает Голубков. — Его начали строить, 2 этажа возвели, дальше не успели, стоит с 2006 года».
Вместе с другими секциями, которые планируется возвести рядом с первой, дом должен вместить в себя около 150 квартир. «До 2017 года мы должны расселить более 5 тыс. кв. м, - рассказал Мехоношин. Конкурсы объявим в 2014 и 2016 годах. Средства на эти цели пойдут из краевого и федерального бюджетов. Всего по программе около 200 млн рублей на возведение более 5 тыс. кв. м».
Это означает, что строительство 1 кв. м. обойдется бюджету в 40 000 рублей. Любопытно, МВД, к примеру, предпочитает выкупать квартиры у пермских застройщиков по цене 32,7 тыс. рублей.
4. Завод лишнего газа
«По соглашению края с Газпромом в Карагайском районе в этом году запускаем завод сжиженного газа, который обеспечит газоснабжение населения 2237 домов и 10 котельных в Ильинском, Карагайском и Сивинском районах. Будем вести с Газпромом переговоры о строительстве в крае второго завода в Кудымкарском районе. Одновременно интенсифицируя развитие газопроводной сети» — это цитата из доклада губернатора Виктора Басаргина депутатам законодательного собрания Пермского края в июне 2014 года.
«Тема такая была, — вспомнил Голубков. — Но какой смысл его здесь сжижать, а потом везти обратно по железной дороге? Кудымкар такое количество сжиженного газа просто не потребит, зачем он нужен? Подали по трубе, здесь его сжижили, в баллоны закачали, погрузили на машины и повезли в Менделеево, чтобы развозить дальше. Такое количество газа, которое нужно северу и коми-округу низкое, там даже предприятия-то закрываются».
5. Долгострой кожно-венерологического диспансера
В Кудымкаре ожидали выделения денег на два медицинских здания — кожно-венерологический диспансер и хирургический корпус. На корпус хирургии депутаты законодательного собрания денег не дали, зато долгострой диспансера осчастливили 70 млн рублей. Во время визита губернатора в Кудымкар летом 2013 года заявлялось, что для достройки здания необходимо 132 млн рублей. В диспансере выбиты окна, вынесены батареи, кабеля и прочие вещи, представляющие ценность.
«Он (кожный диспансер — Properm.ru) не нужен ни городу, ни округу, теоретически у кожно-венерологического диспансера есть отделение в городе. — говорит экс-мэр Кудымкара Анатолий Голубков. — Если бы это здание было нужно городу, его бы давно достроили. Много объектов таких в стране, а взялись за них, подсчитали и прослезились — кому они теперь нужны?»
Иван Мехоношин тоже дистанцировался от этого проекта. «Я не готов сказать, когда возобновится строительство, это вопрос краевого уровня, — сообщил мэр Кудымкара. — Это деньги края, объявлять конкурс будет УКС Пермского края».