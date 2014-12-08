В Чайковском по «горячим следам» арестовали педофила

В Прикамье возбуждено уголовное дело в отношении 53–летнего жителя Чайковского. По данным следствия, вечером 1 декабря он, находясь на территории одной из школ в центре города, «совершил развратные действия без применения насилия» в отношении девочки в возрасте от 12 до 14 лет.