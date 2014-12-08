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Posted 8 декабря 2014, 12:11

Published 8 декабря 2014, 12:11

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

В Чайковском по «горячим следам» арестовали педофила

В Чайковском по «горячим следам» арестовали педофила

8 декабря 2014, 12:11
Фото: Properm.ru.
Следователи просят всех, кто знает о других преступлениях подозреваемого, обратиться в полицию.

В Прикамье возбуждено уголовное дело в отношении 53–летнего жителя Чайковского. По данным следствия, вечером 1 декабря он, находясь на территории одной из школ в центре города, «совершил развратные действия без применения насилия» в отношении девочки в возрасте от 12 до 14 лет.

Мужчина был задержан спустя сутки. Выяснилось, что он уже был судим за аналогичные преступления. Из тюрьмы он вышел в 2013 году. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.

Следователи полагают, что подозреваемый может быть причастен к другим преступлениям в отношении несовершеннолетних, и просят сообщить об известных фактах в полицию.

#Происшествия#Педофил
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