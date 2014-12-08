В ледовом городке Кировского района появится 1,5-метровый ледяной корабль

В нем будет расположена игровая зона для самых маленьких посетителей парка, где они смогут не только покататься на горке, но и проверить смекалку в чудо-лабиринте. Среди «морских волн» возвысится трон деда Мороза, путь к которому будут преграждать стены большого ледового лабиринта. Однако самые смекалистые и находчивые преодолеют это препятствие легко и весело. Для катаний будет построена двухметровая двускатная горка. В вечерние часы гавань будет подсвечиваться. Изюминкой городка станет 1,5-метровый ледяной корабль.