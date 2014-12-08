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Posted 8 декабря 2014, 10:06

Published 8 декабря 2014, 10:06

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

В ледовом городке Кировского района появится 1,5-метровый ледяной корабль

В ледовом городке Кировского района появится 1,5-метровый ледяной корабль

8 декабря 2014, 10:06
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Ледовый городок
Сейчас в Парк культуры и отдыха, где появится ледовый городок, начинают завозить лед для его строительства.

В Кировском районе, одном из первых в городе, началась подготовка к возведению ледового городка, сообщает пресс-служба администрации Перми. Городок, который разместится в Парке культуры и отдыха, будет носить название «Черное море».

В нем будет расположена игровая зона для самых маленьких посетителей парка, где они смогут не только покататься на горке, но и проверить смекалку в чудо-лабиринте. Среди «морских волн» возвысится трон деда Мороза, путь к которому будут преграждать стены большого ледового лабиринта. Однако самые смекалистые и находчивые преодолеют это препятствие легко и весело. Для катаний будет построена двухметровая двускатная горка. В вечерние часы гавань будет подсвечиваться. Изюминкой городка станет 1,5-метровый ледяной корабль.

Сейчас в парк завозят ледяные блоки, которые будут использоваться для строительства городка. Его торжественное открытие запланировано на 27 декабря.

#Общество#Ледовый городок#Майл
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