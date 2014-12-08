В Перми 18-летний парень спрыгнул с 10 этажа после ссоры с девушкой

В Перми проводится доследственная проверка по факту гибели 18-летнего молодого человека. В пять часов вечера 6 декабря он спрыгнул с 10 этажа одного из домов в Свердловском районе. По данным следователей, перед прыжком юноша поссорился у подъезда со своей знакомой. Молодой человек погиб на месте происшествия.