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Posted 8 декабря 2014, 11:30

Published 8 декабря 2014, 11:30

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

В Перми 18-летний парень спрыгнул с 10 этажа после ссоры с девушкой

В Перми 18-летний парень спрыгнул с 10 этажа после ссоры с девушкой

8 декабря 2014, 11:30
Фото: Properm.ru.
Инцидент произошел в субботу, 6 декабря.

В Перми проводится доследственная проверка по факту гибели 18-летнего молодого человека. В пять часов вечера 6 декабря он спрыгнул с 10 этажа одного из домов в Свердловском районе. По данным следователей, перед прыжком юноша поссорился у подъезда со своей знакомой. Молодой человек погиб на месте происшествия.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.

#Происшествия#Суицид#Самоубийство
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