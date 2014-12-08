В Перми утвержден состав градостроительного совета

Posted 8 декабря 2014, 13:01
Published 8 декабря 2014, 13:01
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Игорь Сапко подписал постановление о создании Градостроительный совета. Первое заседание назначено на 19 декабря.
— Сейчас важно до конца года закончить необходимые процедурные формальности: утвердить регламент, план работы, наконец, просто встретиться, чтобы проговорить принципы и идеологию нашей совместной деятельности, — написал на своей странице в Facebook мэр Перми.
На первом заседании планируется начать обсуждение платных парковок. «Предварительное экспертное мнение будет важным для депутатов Пермской городской Думы», — считает Сапко.
Градсовет будет контролировать реализацию Генерального плана города и принятые думой Стратегии социально-экономического развития. По словам Игоря Сапко, параллельно планируется развивать муниципальную нормативно-правовую базу, которая регулирует градостроительную деятельность. К работе совета будут привлекаться эксперты из Перми и других городов России.