properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря 2014, 13:01

Published 8 декабря 2014, 13:01

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

В Перми утвержден состав градостроительного совета

В Перми утвержден состав градостроительного совета

8 декабря 2014, 13:01
Фото: Properm.ru.
Эксперты начнут работу с обсуждения платных парковок

Игорь Сапко подписал постановление о создании Градостроительный совета. Первое заседание назначено на 19 декабря.

— Сейчас важно до конца года закончить необходимые процедурные формальности: утвердить регламент, план работы, наконец, просто встретиться, чтобы проговорить принципы и идеологию нашей совместной деятельности, — написал на своей странице в Facebook мэр Перми.

На первом заседании планируется начать обсуждение платных парковок. «Предварительное экспертное мнение будет важным для депутатов Пермской городской Думы», — считает Сапко.

Градсовет будет контролировать реализацию Генерального плана города и принятые думой Стратегии социально-экономического развития. По словам Игоря Сапко, параллельно планируется развивать муниципальную нормативно-правовую базу, которая регулирует градостроительную деятельность. К работе совета будут привлекаться эксперты из Перми и других городов России.

#Политика#Игорь сапко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика