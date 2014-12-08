В Прикамье женщина на глазах у полицейских выбросила с балкона героин

Posted 8 декабря 2014, 10:00
Published 8 декабря 2014, 10:00
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Во время оперативно-розыскных мероприятий в Лысьве наркополицейские наведались к женщине, подозреваемой в торговле наркотиками. Когда сотрудники ФСКН заходили в квартиру, хозяйка сбросила с балкона пятого этажа 16 гр. наркотического средства.
На глазах у прохожих и наркополицейских коробка с шестью свертками вещества, два из которых разлетелись в разные стороны, упала у подъезда. Во время обыска в квартире оперативники обнаружили упаковочный материал и следы фасовки наркотика. Сейчас женщина арестована, возбуждено уголовное дело.