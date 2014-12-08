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Posted 8 декабря 2014, 10:00

Published 8 декабря 2014, 10:00

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

В Прикамье женщина на глазах у полицейских выбросила с балкона героин

В Прикамье женщина на глазах у полицейских выбросила с балкона героин

8 декабря 2014, 10:00
Фото: Properm.ru.
Наркоторговка была задержана после обыска квартиры в Лысьве.

Во время оперативно-розыскных мероприятий в Лысьве наркополицейские наведались к женщине, подозреваемой в торговле наркотиками. Когда сотрудники ФСКН заходили в квартиру, хозяйка сбросила с балкона пятого этажа 16 гр. наркотического средства.

На глазах у прохожих и наркополицейских коробка с шестью свертками вещества, два из которых разлетелись в разные стороны, упала у подъезда. Во время обыска в квартире оперативники обнаружили упаковочный материал и следы фасовки наркотика. Сейчас женщина арестована, возбуждено уголовное дело.

#Видео#Происшествия#Наркотики
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