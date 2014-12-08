В Прикамье женщина на глазах у полицейских выбросила с балкона героин

На глазах у прохожих и наркополицейских коробка с шестью свертками вещества, два из которых разлетелись в разные стороны, упала у подъезда. Во время обыска в квартире оперативники обнаружили упаковочный материал и следы фасовки наркотика. Сейчас женщина арестована, возбуждено уголовное дело.