В Прикамье женщина обвинила двух полицейских в изнасиловании

Posted 8 декабря 2014, 11:36
Published 8 декабря 2014, 11:36
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы города Оса, обвиняемой в ложном доносе о совершении преступления. Вечером 3 ноября она в состоянии алкогольного опьянения сообщила, что двое сотрудников полиции изнасиловали ее. Данные одного из них были ей известны.
Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. В дальнейшем дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.