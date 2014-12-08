В Прикамье женщина обвинила двух полицейских в изнасиловании

Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы города Оса, обвиняемой в ложном доносе о совершении преступления. Вечером 3 ноября она в состоянии алкогольного опьянения сообщила, что двое сотрудников полиции изнасиловали ее. Данные одного из них были ей известны.