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Posted 8 декабря 2014, 11:36

Published 8 декабря 2014, 11:36

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

В Прикамье женщина обвинила двух полицейских в изнасиловании

В Прикамье женщина обвинила двух полицейских в изнасиловании

8 декабря 2014, 11:36
Фото: Properm.ru.
Слова ее не подтвердились, на скамью подсудимых за ложный донос сядет сама.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы города Оса, обвиняемой в ложном доносе о совершении преступления. Вечером 3 ноября она в состоянии алкогольного опьянения сообщила, что двое сотрудников полиции изнасиловали ее. Данные одного из них были ей известны.

Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. В дальнейшем дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.

#Происшествия#Изнасилование#Полицейский
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