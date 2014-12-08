Власти Перми: новый зоопарк должен появиться в 2017 году

Posted 8 декабря 2014, 10:55
Published 8 декабря 2014, 10:55
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Рабочая группа по подготовке проекта решения Пермской городской думы «О бюджете Перми на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов» ко второму чтению одобрила поправку мэрии о переносе 50 млн руб. на строительство зоопарка с 2015 на 2016 год. Об этом сообщает интернет-газета «NewsKo».
Согласно поправкам в 2015 году на строительство зверинца финансирование выделяться не будет. В 2016 году заложено 100 млн рублей, а в 2017 — 50 млн рублей. Софинансирование переноса зоопарка предусмотрено и из краевого бюджета.
«Поскольку юридический порядок реализации проекта не определён, говорить о том, что край нам даст эти деньги, не приходится. Отдельными переговорными процедурами будет определятся, кто будет застройщиком, как будет финансироваться проект. Зоопарк должен появиться в 2017 году», — приводит издание слова заместителя главы администрации Перми Виктора Агеева.