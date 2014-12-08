Власти Перми: новый зоопарк должен появиться в 2017 году

«Поскольку юридический порядок реализации проекта не определён, говорить о том, что край нам даст эти деньги, не приходится. Отдельными переговорными процедурами будет определятся, кто будет застройщиком, как будет финансироваться проект. Зоопарк должен появиться в 2017 году», — приводит издание слова заместителя главы администрации Перми Виктора Агеева.