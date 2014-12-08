properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря 2014, 10:55

Published 8 декабря 2014, 10:55

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Власти Перми: новый зоопарк должен появиться в 2017 году

Власти Перми: новый зоопарк должен появиться в 2017 году

8 декабря 2014, 10:55
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Зоопарк
Деньги, которые были заложены на строительство зверинца в бюджете на 2015 год, депутаты планируют перебросить на 2016 год.

Рабочая группа по подготовке проекта решения Пермской городской думы «О бюджете Перми на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов» ко второму чтению одобрила поправку мэрии о переносе 50 млн руб. на строительство зоопарка с 2015 на 2016 год. Об этом сообщает интернет-газета «NewsKo».

Согласно поправкам в 2015 году на строительство зверинца финансирование выделяться не будет. В 2016 году заложено 100 млн рублей, а в 2017 — 50 млн рублей. Софинансирование переноса зоопарка предусмотрено и из краевого бюджета.

«Поскольку юридический порядок реализации проекта не определён, говорить о том, что край нам даст эти деньги, не приходится. Отдельными переговорными процедурами будет определятся, кто будет застройщиком, как будет финансироваться проект. Зоопарк должен появиться в 2017 году», — приводит издание слова заместителя главы администрации Перми Виктора Агеева.

#Недвижимость#Зоопарк#Строительство зоопарка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика