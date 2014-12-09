properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря 2014, 09:00

Published 9 декабря 2014, 09:00

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Хватит это терпеть! Разбираем проблему тоннеля на Вишерской

Хватит это терпеть! Разбираем проблему тоннеля на Вишерской

9 декабря 2014, 09:00
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
Properm.ru продолжает исследовать проблемные перекрестки родного города и искать пути их решения.

На электронную почту редакции Properm.ru нередко приходят письма с просьбой рассказать о той или иной проблеме организации дорожного движения в Перми. На часть подобных писем мы отвечаем так: «Можно ездить по привычке, а можно по знакам. Так вот, нужно ездить по знакам». Другие просьбы читателей действительно заслуживают внимания, разбора проблемы и обсуждения с ответственными лицами.

Ранее мы говорили о проблемах перекрестка Чернышевского и 25 октября с выделенной полосой для общественного транспорта, а также искали пути объезда рокового перекрестка Шоссе Космонавтов с улицей Мира. Сегодня на очереди — «бутылочное горлышко» тоннеля на улице Вишерской.

Вот так описывает проблему тоннеля на Вишерской один из наших «просителей»:

— Каждое утро приходится ездить по участку «Вишерская — переезд — Дзержинского», через арку. И каждое утро там полнейший хаос, как будто ПДД не существует. Перед въездом в арку установлен светофор, только его практически никто не замечает. Объезжальщики пробок порой создают такие ситуации, что движение полностью парализуется (перекрывают проезд трамваю или выезжающим из тоннеля), а если проезжает фура, то это вообще катастрофа… С выпадением снега и, соответственно, сужением проезжей части ситуация только усугубилась.

По сути, у этого места есть три глобальные характеристики, которые и делают его проблемным.

Проблема №1. Ограниченный пропуск транспорта из-за реверса.

Проблема №2. Неравномерный поток транспорта в разное время суток.

Проблема №3. Состояние полотна.

С точки зрения аварийности этот участок не является критичным. «Происшествия случаются там редко и не носят системный характер. Причины их возникновения различны, одна из сопутствующих причин — состояние дорожного полотна», — на вопрос о частоте и причине аварий ответил нам Андрей Нижегородов, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения городской Госавтоинспекции. И добавил, что только за недавнее время в отношение должностных лиц, отвечающих за содержание участка в нормативном состоянии, составлены два протокола. Потому что состояние — ненадлежащее. Кстати, следить за тем, чтобы состояние межрельсового настила было безопасным для движения автомобильного транспорта, должен «Горэлектротранс».

Если аварийность на участке низкая, то нарушения ПДД — проезд на запрещающий сигнал светофора, не соблюдение рядности движения — действительно носит массовый характер. Поэтому по мере возможности наряды дорожно-патрульной службы на участок выставляются для пресечения подобных нарушений. «Может быть не в том объеме, который позволил бы пресечь все нарушения, однако приоритет в дежурстве нарядов ДПС отдается тем участкам, которые являются местами концентрации ДТП», — разъяснил нам Андрей Нижегородов.

Если улицу нельзя расширить, то можно снизить остроту проблемы с помощью регулирования. «Очевидно, что транспортный поток здесь неравномерен в течение дня. К примеру, утром жители Паркового выезжают в центр города, а вечером — возвращаются из центра. Днем же здесь почти пусто. До последних недель там стоял старый контроллер, который не позволял менять режим работы светофора в зависимости от времени суток. В настоящий момент светофорный объект уже прошел реконструкцию и получил контроллер, который позволяет настраивать разные режимы», — объяснил нам руководитель дирекции дорожного движения Максим Кис.

По словам руководителя дирекции, сейчас у светофора настроены утренний и вечерний режимы, где различается время пропуска потока в одну сторону. Утром — светофор пропускает больше транспорта в одну сторону, вечером — в другую.

Проблема тоннеля на Вишерской останется с нами до тех пор, пока не будет реализован проект улицы Строителей с доведением ее до Локомотивной. «Этот проект не забыт, однако город его потянуть в одиночку не сможет, вопрос проектирования и строительства обсуждается с краевыми властями«, — поделился с Properm.ru Максим Кис.

Придется подождать.

Фото, видео: Виктор Михалев

#Видео#Спецпроекты#Мнения#Авто#Пермские дороги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика