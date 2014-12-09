Хватит это терпеть! Разбираем проблему тоннеля на Вишерской

Posted 9 декабря 2014, 09:00
Published 9 декабря 2014, 09:00
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
На электронную почту редакции Properm.ru нередко приходят письма с просьбой рассказать о той или иной проблеме организации дорожного движения в Перми. На часть подобных писем мы отвечаем так: «Можно ездить по привычке, а можно по знакам. Так вот, нужно ездить по знакам». Другие просьбы читателей действительно заслуживают внимания, разбора проблемы и обсуждения с ответственными лицами.
Ранее мы говорили о проблемах перекрестка Чернышевского и 25 октября с выделенной полосой для общественного транспорта, а также искали пути объезда рокового перекрестка Шоссе Космонавтов с улицей Мира. Сегодня на очереди — «бутылочное горлышко» тоннеля на улице Вишерской.
Вот так описывает проблему тоннеля на Вишерской один из наших «просителей»:
— Каждое утро приходится ездить по участку «Вишерская — переезд — Дзержинского», через арку. И каждое утро там полнейший хаос, как будто ПДД не существует. Перед въездом в арку установлен светофор, только его практически никто не замечает. Объезжальщики пробок порой создают такие ситуации, что движение полностью парализуется (перекрывают проезд трамваю или выезжающим из тоннеля), а если проезжает фура, то это вообще катастрофа… С выпадением снега и, соответственно, сужением проезжей части ситуация только усугубилась.
По сути, у этого места есть три глобальные характеристики, которые и делают его проблемным.
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Проблема №1. Ограниченный пропуск транспорта из-за реверса.
Проблема №2. Неравномерный поток транспорта в разное время суток.
Проблема №3. Состояние полотна.
С точки зрения аварийности этот участок не является критичным. «Происшествия случаются там редко и не носят системный характер. Причины их возникновения различны, одна из сопутствующих причин — состояние дорожного полотна», — на вопрос о частоте и причине аварий ответил нам Андрей Нижегородов, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения городской Госавтоинспекции. И добавил, что только за недавнее время в отношение должностных лиц, отвечающих за содержание участка в нормативном состоянии, составлены два протокола. Потому что состояние — ненадлежащее. Кстати, следить за тем, чтобы состояние межрельсового настила было безопасным для движения автомобильного транспорта, должен «Горэлектротранс».
Если аварийность на участке низкая, то нарушения ПДД — проезд на запрещающий сигнал светофора, не соблюдение рядности движения — действительно носит массовый характер. Поэтому по мере возможности наряды дорожно-патрульной службы на участок выставляются для пресечения подобных нарушений. «Может быть не в том объеме, который позволил бы пресечь все нарушения, однако приоритет в дежурстве нарядов ДПС отдается тем участкам, которые являются местами концентрации ДТП», — разъяснил нам Андрей Нижегородов.
Если улицу нельзя расширить, то можно снизить остроту проблемы с помощью регулирования. «Очевидно, что транспортный поток здесь неравномерен в течение дня. К примеру, утром жители Паркового выезжают в центр города, а вечером — возвращаются из центра. Днем же здесь почти пусто. До последних недель там стоял старый контроллер, который не позволял менять режим работы светофора в зависимости от времени суток. В настоящий момент светофорный объект уже прошел реконструкцию и получил контроллер, который позволяет настраивать разные режимы», — объяснил нам руководитель дирекции дорожного движения Максим Кис.
По словам руководителя дирекции, сейчас у светофора настроены утренний и вечерний режимы, где различается время пропуска потока в одну сторону. Утром — светофор пропускает больше транспорта в одну сторону, вечером — в другую.
Проблема тоннеля на Вишерской останется с нами до тех пор, пока не будет реализован проект улицы Строителей с доведением ее до Локомотивной. «Этот проект не забыт, однако город его потянуть в одиночку не сможет, вопрос проектирования и строительства обсуждается с краевыми властями«, — поделился с Properm.ru Максим Кис.
Придется подождать.
Фото, видео: Виктор Михалев