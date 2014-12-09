Хватит это терпеть! Разбираем проблему тоннеля на Вишерской

С точки зрения аварийности этот участок не является критичным. «Происшествия случаются там редко и не носят системный характер. Причины их возникновения различны, одна из сопутствующих причин — состояние дорожного полотна», — на вопрос о частоте и причине аварий ответил нам Андрей Нижегородов, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения городской Госавтоинспекции. И добавил, что только за недавнее время в отношение должностных лиц, отвечающих за содержание участка в нормативном состоянии, составлены два протокола. Потому что состояние — ненадлежащее. Кстати, следить за тем, чтобы состояние межрельсового настила было безопасным для движения автомобильного транспорта, должен «Горэлектротранс».