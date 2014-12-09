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Posted 9 декабря 2014, 11:34

Published 9 декабря 2014, 11:34

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Из-за повреждения контактной сети на ул. Промышленной встали трамваи

Из-за повреждения контактной сети на ул. Промышленной встали трамваи

9 декабря 2014, 11:34
Фото: Properm.ru.
Инцидент произошел утром, неполадки были устранены к 9.28.

9 декабря с 7:07 до 9:28 было приостановлено движение трамваев маршрута №2 «Стахановская» — м/р «Осенцы».

— На Промышленной утром встали трамваи. Труженики местных предприятий пошли пешком на работу. Причина: обрыв тралеи (провод с током над трамвайными путями). Как говорят очевидцы — от старости, видимо. Дряхлое все, — написал на своей странице в Facebook неравнодушный пермяк Павел Поляков.

Как пояснили корреспонденту Properm.ru в «ПермГорЭлектроТранс», простой был связан с повреждением контактной сети в районе ост. «Тепличный комбинат».

Прибывшая на место аварийная бригада восстановила работоспособность сети, после чего возобновилось движение трамваев по маршруту. МУП «ПермГорЭлектроТранс» выясняет причины повреждения контактной сети. Напоминаем, характер неисправности, а также причины приведшие к простою подвижного состава могут устанавливать только квалифицированные специалисты МУП «ПермГорЭлектроТранс», а именно специально обученные сотрудники технических служб предприятия, — сообщила пресс-секретарь «ПГЭТ» Анна Орлова.

#Происшествия#Трамвай
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