Из-за повреждения контактной сети на ул. Промышленной встали трамваи

Posted 9 декабря 2014, 11:34
Published 9 декабря 2014, 11:34
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
9 декабря с 7:07 до 9:28 было приостановлено движение трамваев маршрута №2 «Стахановская» — м/р «Осенцы».
— На Промышленной утром встали трамваи. Труженики местных предприятий пошли пешком на работу. Причина: обрыв тралеи (провод с током над трамвайными путями). Как говорят очевидцы — от старости, видимо. Дряхлое все, — написал на своей странице в Facebook неравнодушный пермяк Павел Поляков.
Как пояснили корреспонденту Properm.ru в «ПермГорЭлектроТранс», простой был связан с повреждением контактной сети в районе ост. «Тепличный комбинат».
— Прибывшая на место аварийная бригада восстановила работоспособность сети, после чего возобновилось движение трамваев по маршруту. МУП «ПермГорЭлектроТранс» выясняет причины повреждения контактной сети. Напоминаем, характер неисправности, а также причины приведшие к простою подвижного состава могут устанавливать только квалифицированные специалисты МУП «ПермГорЭлектроТранс», а именно специально обученные сотрудники технических служб предприятия, — сообщила пресс-секретарь «ПГЭТ» Анна Орлова.