Из-за повреждения контактной сети на ул. Промышленной встали трамваи

— Прибывшая на место аварийная бригада восстановила работоспособность сети, после чего возобновилось движение трамваев по маршруту. МУП «ПермГорЭлектроТранс» выясняет причины повреждения контактной сети. Напоминаем, характер неисправности, а также причины приведшие к простою подвижного состава могут устанавливать только квалифицированные специалисты МУП «ПермГорЭлектроТранс», а именно специально обученные сотрудники технических служб предприятия, — сообщила пресс-секретарь «ПГЭТ» Анна Орлова.