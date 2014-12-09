Проверь свой знак зодиака. Рыбы, Водолеи и Стрельцы хуже всех отдают долги

Возвращать заемные деньги всегда тяжело: ведь брать их взаймы можно из разных, но чужих карманов, а отдавать всегда приходится из своего. Особенно тяжкой ношей возврат займов является для Овнов. 35,3% заёмщиков этого знака зодиака допускают хотя бы одну просрочку при погашении займов. Второе место в этом антирейтинге занимают Девы с 35% просрочек по займам. Третье место достается Рыбам — 34,2% займов оказываются просроченными.