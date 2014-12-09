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Posted 9 декабря 2014, 06:23

Published 9 декабря 2014, 06:23

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Проверь свой знак зодиака. Рыбы, Водолеи и Стрельцы хуже всех отдают долги

Проверь свой знак зодиака. Рыбы, Водолеи и Стрельцы хуже всех отдают долги

9 декабря 2014, 06:23
Фото: Properm.ru.
В компании, подготовившей исследование, подчеркивают его шуточный характер: «Любая статистика может быть полезна, если к ней относится с известной долее скептицизма и даже иронии. В противном случае, можно вывести совершенно сверхъестественные корреляции».

Микрофинансовая организация MoneyMan — первая в России, ведущая свою деятельность онлайн — выяснила, представители каких знаков зодиака являются лучшими и худшими заемщиками. На основе более чем 250 тыс. заявок на микрозайм компания изучила, какие знаки зодиака более других нуждаются в заемных деньгах, кому чаще всего выдают займы и кто лучше всего их погашает.

На первом месте по количеству заявок на микрозаймы находятся Близнецы — почти 10% от всех зарегистрированных в MoneyMan заявок. За ними следуют Львы — их доля равна 9%. На третьем месте расположились Раки с Водолеями (8,8%).

Скорпионы, Весы и Стрельцы не занимают первые места по количеству заявок, но лидируют по числу одобрений по выдаче займа. Доля Скорпионов в совокупном объеме выданных займов всем знакам зодиака — целых 10%, у Весов и Стрельцов почти идентичные доли — 9,5% и 9,4% соответственно.

Возвращать заемные деньги всегда тяжело: ведь брать их взаймы можно из разных, но чужих карманов, а отдавать всегда приходится из своего. Особенно тяжкой ношей возврат займов является для Овнов. 35,3% заёмщиков этого знака зодиака допускают хотя бы одну просрочку при погашении займов. Второе место в этом антирейтинге занимают Девы с 35% просрочек по займам. Третье место достается Рыбам — 34,2% займов оказываются просроченными.

Лидерами по уровню сложновзыскиваемой задолженности (90 дней и более) среди клиентов MoneyMan являются Рыбы — около 17,3% займов не возвращены клиентами вовсе. В рейтинг злостных неплательщиков после Рыб можно зачислить Водолеев — 16,9% невозвратов, а также Стрельцов — 16,6%.

Лидеры по числу заявок Лидеры по числу одобрений Лидеры по просрочке Лидеры по невозвратам
Близнецы Скорпионы Овны Рыбы
Львы Весы Девы Водолеи
Раки Стрельцы Рыбы Стрельцы
Водолеи

Источник — микрофинансовая организация MoneyMan

В микрофинансовой организации подчеркивают шуточный характер исследования. «Разумеется, MoneyMan не строит на основании представленной статистики скоринговых прогнозов, не вкладывает ее в расчеты модели одобрения займов. Любая статистика может быть полезна, если к ней относится с известной долее скептицизма и даже иронии. В противном случае, можно вывести совершенно сверхъестественные корреляции. Например, американские статистики таким образом доказали зависимость количества разводов в США от потребления маргарина на душу населения», — говорят в компании.

#Банки#Должники#Исследование#Кредиты населению
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