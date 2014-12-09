В Кудымкаре не планируется строительство хирургического корпуса

— Я считаю, что сейчас в Коми округе происходят политические баталии, которые к делу отношения не имеют. Мы насчитали там 49 объектов недостроя. И надо сначала разобраться с ними. Сколько у нас есть денег, столько и будем строить объектов. Начинать новые, пока не закончили старые, точно не будем, — цитирует Тушнолобова газета «Звезда».