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Posted 9 декабря 2014, 12:33

Published 9 декабря 2014, 12:33

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

В Кудымкаре не планируется строительство хирургического корпуса

В Кудымкаре не планируется строительство хирургического корпуса

9 декабря 2014, 12:33
Фото: Properm.ru.
Об этом сообщил Геннадий Тушнолобов на заседании комитета по социальной политике.

Сегодня, 9 декабря, на заседании комитета по соцполитике глава правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов объяснил, почему из краевой госпрограммы исключено строительство хирургического корпуса в Кудымкаре.

— Я считаю, что сейчас в Коми округе происходят политические баталии, которые к делу отношения не имеют. Мы насчитали там 49 объектов недостроя. И надо сначала разобраться с ними. Сколько у нас есть денег, столько и будем строить объектов. Начинать новые, пока не закончили старые, точно не будем, — цитирует Тушнолобова газета «Звезда».

За день до этого Пермская гражданская палата опубликовала открытое письмо Виктору Басаргину от жителей Коми-Пермяцкого округа.

Из открытого письма губернатору:Последние десять лет тема строительства нового хирургического корпуса постоянно присутствовала в политической повестке нашей территории. Было много громких заявлений и обещаний, но ситуация не менялась. <...> Уважаемый Виктор Фёдорович! Мы надеемся на Вашу поддержку. Ведь получение современной хирургической помощи в окружной больнице — это насущная потребность населения Коми-Пермяцкого округа. Убедительно просим Вас решить вопрос о проектировании и строительстве нового хирургического корпуса ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница».

В ином случае жители Коми округа пообещали обратиться к президенту Владимиру Путину, «так как он был гарантом нового субъекта Российской Федерации — Пермского края».

О недостроях и незавершенных делах в Кудымкаре читайте в нашем материале «Проклятый Кудымкар: 5 проектов, которые не дотянули до реализации».

Напомним, 29 ноября в Кудымкаре прошел митинг «За достойную медицину», в котором приняли участие несколько десятков жителей города, а также краевые и столичные журналисты. Все они уверены, что их близкие умерли из-за некачественной работы местных врачей. Организаторы митинга утверждают, что за три последних года в родильном отделении Кудымкарской больницы умерли 22 младенца. Одна из семей, столкнувшаяся с трагедией, рассказала корреспонденту Properm.ru свою историю.

24 ноября в город прибыла делегация из Перми, в состав которой вошли министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, руководитель администрации губернатора Алексей Фролов, представители «Лиги пациентов», общественного совета Перми. «Отговорить митинговать» не получилось.

Сейчас в Коми-Пермяцком округе идет комплексная проверка лечебно-профилактических учреждений. Пока эксперты не обнаружили никаких серьезных проблем и сообщили, что «все проблемы — типичны».

#Недвижимость#Кудымкар
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