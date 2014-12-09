В Кудымкаре не планируется строительство хирургического корпуса

Posted 9 декабря 2014, 12:33
Published 9 декабря 2014, 12:33
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Сегодня, 9 декабря, на заседании комитета по соцполитике глава правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов объяснил, почему из краевой госпрограммы исключено строительство хирургического корпуса в Кудымкаре.
— Я считаю, что сейчас в Коми округе происходят политические баталии, которые к делу отношения не имеют. Мы насчитали там 49 объектов недостроя. И надо сначала разобраться с ними. Сколько у нас есть денег, столько и будем строить объектов. Начинать новые, пока не закончили старые, точно не будем, — цитирует Тушнолобова газета «Звезда».
За день до этого Пермская гражданская палата опубликовала открытое письмо Виктору Басаргину от жителей Коми-Пермяцкого округа.
В ином случае жители Коми округа пообещали обратиться к президенту Владимиру Путину, «так как он был гарантом нового субъекта Российской Федерации — Пермского края».
О недостроях и незавершенных делах в Кудымкаре читайте в нашем материале «Проклятый Кудымкар: 5 проектов, которые не дотянули до реализации».
Напомним, 29 ноября в Кудымкаре прошел митинг «За достойную медицину», в котором приняли участие несколько десятков жителей города, а также краевые и столичные журналисты. Все они уверены, что их близкие умерли из-за некачественной работы местных врачей. Организаторы митинга утверждают, что за три последних года в родильном отделении Кудымкарской больницы умерли 22 младенца. Одна из семей, столкнувшаяся с трагедией, рассказала корреспонденту Properm.ru свою историю.
24 ноября в город прибыла делегация из Перми, в состав которой вошли министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, руководитель администрации губернатора Алексей Фролов, представители «Лиги пациентов», общественного совета Перми. «Отговорить митинговать» не получилось.
Сейчас в Коми-Пермяцком округе идет комплексная проверка лечебно-профилактических учреждений. Пока эксперты не обнаружили никаких серьезных проблем и сообщили, что «все проблемы — типичны».