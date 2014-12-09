properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря 2014, 17:58

Published 9 декабря 2014, 17:58

Modified 9 января, 13:47

Updated 9 января, 13:47

В Перми на улице Куфонина загорелся пассажирский автобус №67

9 декабря 2014, 17:58
«Водитель тушил огнетушителем около колеса что-то, люди из других машин ему помогали», — рассказывают очевидцы случившегося.

Сегодня, около 22:20 в микрорайоне Парковый произошло возгорание автобуса маршрута №67 «Микрорайон Садовый — микрорайон Парковый». Об этом сообщают очевидцы случившегося в сообществе «Мой город — Пермь». По данным оцевидцев, автобус сначала сильно дымился, затем начал гореть.

Как рассказала корреспонденту Properm Диана Кляйн, автобус в момент возгорания находился на ул. Куфонина. «Примерно в 22:20 приехали пожарные. Начали тушить»,  — добавила собеседница.

«Я стояла на остановке Желябова, ждала троллейбус. Мимо проехал автобус №67, пассажиров там практически не было, но от автобуса сильно пахло гарью. Потом я села на троллейбус, доехала до конечной, Куфонина и смотрю — стоит тот же автобус, только весь в дыму. Водитель тушил огнетушителем около колеса что-то, люди из других машин ему помогали. Запах сильной гари, наверное, на всю улицу был»,  — описывает произошедшее в беседе с корреспондентом Properm.ru очевидец, Мария Субботина. По словам Субботиной, все пассажиры самостоятельно покинули салон, никто не пострадал.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика