В Перми на улице Куфонина загорелся пассажирский автобус №67

Posted 9 декабря 2014, 17:58
Published 9 декабря 2014, 17:58
Modified 9 января, 13:47
Updated 9 января, 13:47
Сегодня, около 22:20 в микрорайоне Парковый произошло возгорание автобуса маршрута №67 «Микрорайон Садовый — микрорайон Парковый». Об этом сообщают очевидцы случившегося в сообществе «Мой город — Пермь». По данным оцевидцев, автобус сначала сильно дымился, затем начал гореть.
Как рассказала корреспонденту Properm Диана Кляйн, автобус в момент возгорания находился на ул. Куфонина. «Примерно в 22:20 приехали пожарные. Начали тушить», — добавила собеседница.
«Я стояла на остановке Желябова, ждала троллейбус. Мимо проехал автобус №67, пассажиров там практически не было, но от автобуса сильно пахло гарью. Потом я села на троллейбус, доехала до конечной, Куфонина и смотрю — стоит тот же автобус, только весь в дыму. Водитель тушил огнетушителем около колеса что-то, люди из других машин ему помогали. Запах сильной гари, наверное, на всю улицу был», — описывает произошедшее в беседе с корреспондентом Properm.ru очевидец, Мария Субботина. По словам Субботиной, все пассажиры самостоятельно покинули салон, никто не пострадал.