В Перми на улице Куфонина загорелся пассажирский автобус №67

«Я стояла на остановке Желябова, ждала троллейбус. Мимо проехал автобус №67, пассажиров там практически не было, но от автобуса сильно пахло гарью. Потом я села на троллейбус, доехала до конечной, Куфонина и смотрю — стоит тот же автобус, только весь в дыму. Водитель тушил огнетушителем около колеса что-то, люди из других машин ему помогали. Запах сильной гари, наверное, на всю улицу был», — описывает произошедшее в беседе с корреспондентом Properm.ru очевидец, Мария Субботина. По словам Субботиной, все пассажиры самостоятельно покинули салон, никто не пострадал.