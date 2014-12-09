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Posted 9 декабря 2014, 07:10

Published 9 декабря 2014, 07:10

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

В Перми сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ

В Перми сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ

9 декабря 2014, 07:10
Фото: Properm.ru.
Эпидемический порог за неделю превышен почти на 16%.

В Перми недельный эпидемический порог превышен на 15,8%. В больницы госпитализированы 619 человек, среди них 569 детей. Всего в Пермском крае с 1 по 7 декабря зарегистрировано 23077 случаев заболеваний ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора, за неделю в регионе отмечен 371 случай внебольничной пневмонии, из них 219 — среди детей в возрасте до 14 лет. В стационар попали 275 человек.

Напомним, превышение эпидемического порога в Прикамье было отмечено в середине ноября. Тогда в Перми этот показатель был выше нормы на 18,6%. Еще неделю спустя он опустился до 11,8%, а теперь снова поднялся. Специалисты связывают это с участившимися заболеваниями школьников.

#Здоровье#Эпидемия#Орви
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