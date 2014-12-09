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Posted 9 декабря 2014, 05:00

Published 9 декабря 2014, 05:00

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

За что сажают пермских банкиров? 7 статей УК РФ, которые грозят реальным сроком

За что сажают пермских банкиров? 7 статей УК РФ, которые грозят реальным сроком

9 декабря 2014, 05:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Экопромбанк
В Главном управлении МВД России по Пермскому краю Properm.ru рассказали, какая ответственность и по каким статьям уголовного кодекса может настигнуть первые лица банков.

В свете последних событий, связанных с пермским Экопромбанком, Properm.ru обратился в правоохранительные органы Пермского края с вопросами, какую ответственность и по каким статьям сегодня могут понести собственники, управленцы и персонал банков.

Напомним, 5 декабря стало известно, что Центробанк выявил в Экопромбанке операции, имеющие признаки вывода из банка активов. ЦБ полагает, что эти операции имеют признаки уголовно наказуемых деяний. Информация о них направлена в Генеральную прокуратуру и в Министерство внутренних дел.

18 августа 2014 года у Экопромбанка была отозвана лицензия, 29 сентября пермский банк был признан банкротом. В его отношении началось конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По состоянию на 1 ноября требования предъявили 1251 кредитор на общую сумму 4,28 млрд рублей.
По сообщению временной администрации, отрицательный собственный капитал Экопромбанка на момент отзыва лицензии 18 августа составил 1,063 млрд рублей. Тогда как без учета этого обследования значился положительный капитал в 2,356 млрд рублей. Позднее, в ходе судебного заседания, рассматривающего дело о банкротстве Экопромбанка, временная администрация заявила, что сумма обязательств банка превысила стоимость активов на 2,5 млрд рублей. Тогда как ранее шла речь о превышении обязательств более чем на 1 млрд рублей.

Читайте также материал на Properm.ru: «Хроника Экопромбанка от расцвета до заката. 22 года работы в Прикамье».

По данным Главного управления МВД России по Пермскому краю, уголовная ответственность банкиров предусмотрена по семи статьям УК РФ.

Номер статьи Уголовного кодекса РФ Название статьи Максимальное наказание*
159 УК РФ «Мошенничество» До 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.
160 УК РФ «Присвоение или растрата» До 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.
172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» До 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.
186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» До 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.
195 УК РФ «Неправомерные действия при банкростве» До 3 лет лишения свободы.
196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» До 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 200 тыс. рублей.
201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» До 10 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Источник — ГУ МВД России по Пермскому краю
* Подробнее — в Уголовном кодексе РФ

В Пермском крае есть примеры, когда первые лица региональных банков были привлечены к уголовной ответственности.

9 января 2009 года была отозвана лицензия у комбанка «Прикамье», а 10 февраля — у «Каури». Спустя несколько месяцев — 23 марта и 2 апреля соответственно — они были признаны банкротами. Конкурсное производство по «Прикамью» и «Каури» еще не завершено, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) продолжает процесс их ликвидации.

Председатель совета директоров банка «Каури» Евгений Вильховецкий и член наблюдательного совета банка «Прикамье» Александр Беклемышев были осуждены по статье 159 УК РФ.

Евгений Вильховецкий Александр Беклемышев
Должность Председатель совета директоров банка «Каури». Член наблюдательного совета банка «Прикамье».
Повод для возбуждения дела Заявление о проведении проверки по факту противоправных действий.
Вильховецкий обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 и ст. 159.1 — в хищениях денежных средств банка «Каури», совершенных с использованием служебного положения путем оформления кредитов в особо крупных размерах на подконтрольные ему организации.		 Заявление заместителя председателя Центробанка. Беклемышев обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 и ст. 186 — в хищении путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств банка «Прикамье» в особо крупном размере, совершенных путем оформления фиктивных кредитов на подконтрольные ему организации, а также в изготовлении и сбыте поддельных векселей в крупном размере.
Дата возбуждения дела 15 марта 2010 года. 28 мая 2009 года.
Дата и место вынесения судебного приговора 30 декабря 2013 года, Свердловский районный суд Перми 30 декабря 2013 года, Ленинский районный суд Перми
Статья Осужден по ч. 4 ст. 159 и по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ. Осужден по ч. 4 ст. 159 и по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Наказание Приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года Приговорен к 6 годам 10 месяцам лишения свободы.

Источник — ГУ МВД России по Пермскому краю

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