За что сажают пермских банкиров? 7 статей УК РФ, которые грозят реальным сроком

Posted 9 декабря 2014, 05:00
Published 9 декабря 2014, 05:00
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
В свете последних событий, связанных с пермским Экопромбанком, Properm.ru обратился в правоохранительные органы Пермского края с вопросами, какую ответственность и по каким статьям сегодня могут понести собственники, управленцы и персонал банков.
Напомним, 5 декабря стало известно, что Центробанк выявил в Экопромбанке операции, имеющие признаки вывода из банка активов. ЦБ полагает, что эти операции имеют признаки уголовно наказуемых деяний. Информация о них направлена в Генеральную прокуратуру и в Министерство внутренних дел.
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18 августа 2014 года у Экопромбанка была отозвана лицензия, 29 сентября пермский банк был признан банкротом. В его отношении началось конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По состоянию на 1 ноября требования предъявили 1251 кредитор на общую сумму 4,28 млрд рублей.
Читайте также материал на Properm.ru: «Хроника Экопромбанка от расцвета до заката. 22 года работы в Прикамье».
По данным Главного управления МВД России по Пермскому краю, уголовная ответственность банкиров предусмотрена по семи статьям УК РФ.
|Номер статьи Уголовного кодекса РФ
|Название статьи
|Максимальное наказание*
|159 УК РФ
|«Мошенничество»
|До 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.
|160 УК РФ
|«Присвоение или растрата»
|До 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.
|172 УК РФ
|«Незаконная банковская деятельность»
|До 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.
|186 УК РФ
|«Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»
|До 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.
|195 УК РФ
|«Неправомерные действия при банкростве»
|До 3 лет лишения свободы.
|196 УК РФ
|«Преднамеренное банкротство»
|До 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 200 тыс. рублей.
|201 УК РФ
|«Злоупотребление полномочиями»
|До 10 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Источник — ГУ МВД России по Пермскому краю
* Подробнее — в Уголовном кодексе РФ
В Пермском крае есть примеры, когда первые лица региональных банков были привлечены к уголовной ответственности.
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9 января 2009 года была отозвана лицензия у комбанка «Прикамье», а 10 февраля — у «Каури». Спустя несколько месяцев — 23 марта и 2 апреля соответственно — они были признаны банкротами. Конкурсное производство по «Прикамью» и «Каури» еще не завершено, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) продолжает процесс их ликвидации.
Председатель совета директоров банка «Каури» Евгений Вильховецкий и член наблюдательного совета банка «Прикамье» Александр Беклемышев были осуждены по статье 159 УК РФ.
|Евгений Вильховецкий
|Александр Беклемышев
|Должность
|Председатель совета директоров банка «Каури».
|Член наблюдательного совета банка «Прикамье».
|Повод для возбуждения дела
| Заявление о проведении проверки по факту противоправных действий.
Вильховецкий обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 и ст. 159.1 — в хищениях денежных средств банка «Каури», совершенных с использованием служебного положения путем оформления кредитов в особо крупных размерах на подконтрольные ему организации.
|Заявление заместителя председателя Центробанка. Беклемышев обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 и ст. 186 — в хищении путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств банка «Прикамье» в особо крупном размере, совершенных путем оформления фиктивных кредитов на подконтрольные ему организации, а также в изготовлении и сбыте поддельных векселей в крупном размере.
|Дата возбуждения дела
|15 марта 2010 года.
|28 мая 2009 года.
|Дата и место вынесения судебного приговора
|30 декабря 2013 года, Свердловский районный суд Перми
|30 декабря 2013 года, Ленинский районный суд Перми
|Статья
|Осужден по ч. 4 ст. 159 и по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ.
|Осужден по ч. 4 ст. 159 и по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
|Наказание
|Приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года
|Приговорен к 6 годам 10 месяцам лишения свободы.
Источник — ГУ МВД России по Пермскому краю