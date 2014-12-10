properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря 2014, 11:20

Published 10 декабря 2014, 11:20

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Администрация губернатора потратит миллион на рождественский концерт

Администрация губернатора потратит миллион на рождественский концерт

10 декабря 2014, 11:20
Фото: Properm.ru.
В празднике примут участие Виктор Басаргин и митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

Администрация губернатора Пермского края приступила к поиску исполнителей для подготовки концерта, посвященного Рождеству Христову. Два соответствующих лота опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно условиям заказа, администрации требуется рабочая группа для организации праздника. В нее войдут администраторы, звукорежиссер, сценарист, хормейстер, видеорежиссер и балетмейстар-постановщик. Эта команда должна разработать сценарий и программу, отражающую основную тематику концерта.

Согласно техзаданию, программа двухчасового праздника обязательно должна включать участие губернатора края Виктора Басаргина, главы Пермской митрополии Русской Православной Церкви, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, не менее 22 концертных номеров от профессиональных артистов. На эти задачи заказчик выделяет 500 тыс. рублей из краевого бюджета. Еще 500 тыс. рублей уйдет на техническое обеспечение праздника. В частности, на обустройство зала вместимостью не менее 1 тыс. человек.

Концерт планируется провести до 26 декабря 2014 года.

#Общество#Госзакупка#Администрация губернатора пермского края#Рождество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика