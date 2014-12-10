Администрация губернатора потратит миллион на рождественский концерт

Posted 10 декабря 2014, 11:20
Published 10 декабря 2014, 11:20
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Администрация губернатора Пермского края приступила к поиску исполнителей для подготовки концерта, посвященного Рождеству Христову. Два соответствующих лота опубликованы на сайте госзакупок.
Согласно условиям заказа, администрации требуется рабочая группа для организации праздника. В нее войдут администраторы, звукорежиссер, сценарист, хормейстер, видеорежиссер и балетмейстар-постановщик. Эта команда должна разработать сценарий и программу, отражающую основную тематику концерта.
Согласно техзаданию, программа двухчасового праздника обязательно должна включать участие губернатора края Виктора Басаргина, главы Пермской митрополии Русской Православной Церкви, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, не менее 22 концертных номеров от профессиональных артистов. На эти задачи заказчик выделяет 500 тыс. рублей из краевого бюджета. Еще 500 тыс. рублей уйдет на техническое обеспечение праздника. В частности, на обустройство зала вместимостью не менее 1 тыс. человек.
Концерт планируется провести до 26 декабря 2014 года.