Администрация губернатора потратит миллион на рождественский концерт

Согласно техзаданию, программа двухчасового праздника обязательно должна включать участие губернатора края Виктора Басаргина, главы Пермской митрополии Русской Православной Церкви, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, не менее 22 концертных номеров от профессиональных артистов. На эти задачи заказчик выделяет 500 тыс. рублей из краевого бюджета. Еще 500 тыс. рублей уйдет на техническое обеспечение праздника. В частности, на обустройство зала вместимостью не менее 1 тыс. человек.