Около 20 вкладчиков Экопромбанка поставили подписи под письмом к Путину

Posted 10 декабря 2014, 04:38
Published 10 декабря 2014, 04:38
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
«Обманутые вкладчики Экопромбанка» планируют сегодня, 10 декабря, отправить свое обращение в Москву — президенту России, Государственной думе, Прокуратуре и Следственному комитету. Об этом Properm.ru рассказал один из вкладчиков Александр Нода.
В конце ноября начался сбор подписей. Вкладчики Экопромбанка в обращении требуют привлечь акционеров к реальной ответственности. Под обращением к сегодняшнему дню оставили подписи около 20 бывших клиентов пермского банка.
По словам Ноды, клиенты Экопромбанка есть в разных городах, в том числе и в Москве. Один такой вкладчик стал инициатором подготовки обращения, он и отправит копии письма адресатам — Президенту и другим госорганам.
Напомним, 5 декабря 2014 года стало известно, что Центробанк выявил в Экопромбанке масштабные операции, имеющие признаки вывода из банка активов. ЦБ полагает, что эти операции имеют признаки уголовно наказуемых деяний. Информация направлена в Генеральную прокуратуру и в Министерство внутренних дел. Александр Нода сообщил Properm.ru, что первоначальный текст обращения, несмотря на новые обстоятельства, не поменялся.