Пермские почтальоны помогли страховой компании побороть конкурентов

Posted 10 декабря 2014, 11:24
Published 10 декабря 2014, 11:24
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Сегодня, 10 декабря, 17 Арбитражный апелляционный суд подтвердил правоту Пермского УФАС России в споре с ОАО «Астрамед-МС». Антимонопольная служба обвинила организацию в недобросовестной конкуренции на рынке ОМС. Дело было возбуждено по жалобе филиала ООО «Росгосстрах-Медицина», сообщает пресс-служба пермского УФАС России.
В июле 2013 года фирма «Астрамед-МС» заключила соглашение с «Почтой России», в рамках которого почтальоны при доставке пенсии или корреспонденции, а также в отделениях почтовой связи предлагали каждому клиенту заменить (или вновь получить) полис ОМС нового образца страховой компании «Астрамед-МС». Так продолжалось до декабря 2013 года. За это время «Почта России» выдала около четырех тысяч полисов, что существенно увеличило долю «Астрамед».
— Прирост по сравнению с 2012 годом составил 1,3%, что является ощутимым показателем на достаточно статичном рынке ОМС. Для сравнения прирост доли «Астрамед-МС» в 2012 году составил всего 0,1% по отношению к 2011 году, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас ОАО «Астрамед-МС" грозит административный штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.