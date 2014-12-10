Пермские почтальоны помогли страховой компании побороть конкурентов

В июле 2013 года фирма «Астрамед-МС» заключила соглашение с «Почтой России», в рамках которого почтальоны при доставке пенсии или корреспонденции, а также в отделениях почтовой связи предлагали каждому клиенту заменить (или вновь получить) полис ОМС нового образца страховой компании «Астрамед-МС». Так продолжалось до декабря 2013 года. За это время «Почта России» выдала около четырех тысяч полисов, что существенно увеличило долю «Астрамед».