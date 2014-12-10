Пермский пенсионер: «Из-за кредита, который я не брал, коллекторы звонят каждый час»

Posted 10 декабря 2014, 12:17
Published 10 декабря 2014, 12:17
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
В редакцию Properm.ru обратился Лев Вицин, пенсионер в возрасте 73 лет. По его словам, на протяжении нескольких месяцев ему звонят коллекторы с требованием вернуть кредит, который он не брал.
— Мой номер сотового телефона, видимо, попал в руки коллекторского агентства. Звонят каждый час, по семь раз в день. В пятницу так вообще позвонили десять раз, в воскресенье — снова семь, — рассказывает Лев Анатольевич. — Мне звонят, предупрежают, что невыполнение графика реструктуризации приведет к неким последствиям.
Лев Вицин уверяет, что кредита у него нет.
— Ни копейки никому не должен. Я им пытаюсь это объяснить, говорю, что вы обращаетесь не по адресу. Но они как собачки тявкнут, а потом отключаются.
По словам пенсионера, звонят из компании «Кредит Коллекшн Групп». Названные мужчиной телефоны, с которых поступают звонки, действительно принадлежат этому коллекторскому агентству. Вицин припомнил, что, судя по разговору с коллекторами, кредит, который с него требуют, был оформлен в Восточном экпресс банке, сумма, подлежащая возврату, составляет около 70 тыс. рублей.
Ранее в интервью Properm.ru первый вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов рассказывал, что больше 70% жалоб на коллекторские агентства касаются «звонков не по адресу».
— Они проходят по категории «я не тот, кто вам нужен». То есть телефоны и адрес, которые были указаны в договоре кредитования, изменили владельцев. Новые владельцы, конечно, не рады звонкам коллекторов. Многие возмущаются: «Вы что, не можете выяснить новый номер должника? Отвечаем: «Сейчас не можем».
По словам Морозова, коллекторам нужна возможность получения информации из Бюро кредитных историй, из баз данных мобильных операторов, Федеральной миграционной службы, ГИБДД и других организаций, чтобы уточнять контактные данные заемщиков.
На вопрос, каким образом у коллекторского агенства мог оказаться неверный телефон, член совета НАПКА Сергей Шпетер отвечает так:
— Контактные данные должников коллекторские агентства получают от банков. К банкам эта информация попадает от заемщиков, которые предоставляют их при подписании кредитного договора. Одним из обязательств заемщика является уведомление кредитора об изменениях контактных данных.
Эксперт Properm.ru предполагает, что в данном случае настоящий заемщик, возможно, указал неверные данные. Либо Лев Вицин приобрел sim-карту с номером телефона, который раньше принадлежал недобросовестному заемщику.
— Большинство call-центров осуществляют обзвон в автоматическом режиме, то есть автодайлер самостоятельно набирает номер должника, а потом происходит соединение на любого свободного оператора, — объяснет Шпетер. — Таким образом звонки могут происходить до тех пор, пока номер не будет убран из реестра обзвона, переданного банком-кредитором. Для того, чтобы его убрать требуется подтверждение банка-кредитора о том, что данный гражданин не является заемщиком банка. К сожалению, многие недобросовестные должники часто используют такую отговорку («Вы звоните не по адресу» — Properm.ru).
Сергей Шпетер советует Льву Вицину направить в «Кредит Коллекшн Групп» заказное письмо с просьбой удалить телефон из базы обзвона в связи с тем, что он не получал кредит в банке. «Коллекторское гентство, в свою очередь, должно связаться с банком и подтвердить эту информацию», — полагает он.
В свою очередь, юрист организации по защите прав потребителей «Потребсовет» Василий Черепанов считает, что начать решение проблемы стоит с банка. «Самое простое — обратиться в банк. Может быть, на него и оформлен кредит. Такое бывает. Тогда надо обращаться в полицию и суд, чтобы признать договор кредитования недействительным», — рекомендует юрист.