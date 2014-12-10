Пермский пенсионер: «Из-за кредита, который я не брал, коллекторы звонят каждый час»

— Большинство call-центров осуществляют обзвон в автоматическом режиме, то есть автодайлер самостоятельно набирает номер должника, а потом происходит соединение на любого свободного оператора, — объяснет Шпетер. — Таким образом звонки могут происходить до тех пор, пока номер не будет убран из реестра обзвона, переданного банком-кредитором. Для того, чтобы его убрать требуется подтверждение банка-кредитора о том, что данный гражданин не является заемщиком банка. К сожалению, многие недобросовестные должники часто используют такую отговорку («Вы звоните не по адресу» — Properm.ru).