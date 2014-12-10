Подарок Навальному: 100 тысяч россиян проголосовали за включение в УК статьи «Незаконное обогащение»

Posted 10 декабря 2014, 03:45
Published 10 декабря 2014, 03:45
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Более 100 тыс. россиян проголосовали за инициативу «Об уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников и иных лиц, обязанных представлять сведения о своих доходах и расходах». Голосование проходило на сайте «Российская общественная инициатива».
Законопроект, подготовленный соратниками блогера и оппозиционера Алексея Навального, предусматривает ратификацию Россией 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции и включение в УК РФ статьи «Незаконное обогащение».
Новая норма позволит привлекать к уголовной ответственности чиновников и сотрудников компаний с государственным участием, данные об официальных доходах которых кардинально разнятся с информацией о реальных тратах.
Теперь инициативу должна рассмотреть экспертная группа Государственной думы РФ, которая решит вопрос о том, вносить ли предложенный законопроект на рассмотрение российского парламента.
Отметим, что одновременно со сбором подписей простых россиян инициативная группа Навального рассылала письма депутатам Госдумы с предложением поддержать законопроект и дать на него свой официальный отзыв. В настоящий момент активистов полностью поддержала фракция КПРФ. Также за принятие инициативы выступил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов — возможно, его мнение станет консолидированной позицией фракции.
Напомним, что на днях глава президентской администрации Сергей Иванов публично усомнился в необходимости ратификации 20-й статьи Конвенции ООН по борьбе с коррупцией. Он считает, что законодательная база для этого практически сформирована, и российское законодательство в принципе «полностью соответствует международной конвенции».
Иванов сослался на результаты опроса «Левада-центра», согласно которому россияне признали усилия и успехи российских властей в борьбе с коррупцией, при этом то, что Россия заняла 136 место в мире по восприятию коррупции (на уровне Нигерии, Ливана, Киргизии и Ирана), его ничуть не смущает.