Подарок Навальному: 100 тысяч россиян проголосовали за включение в УК статьи «Незаконное обогащение»

Иванов сослался на результаты опроса «Левада-центра», согласно которому россияне признали усилия и успехи российских властей в борьбе с коррупцией, при этом то, что Россия заняла 136 место в мире по восприятию коррупции (на уровне Нигерии, Ливана, Киргизии и Ирана), его ничуть не смущает.