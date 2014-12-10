При лобовом столкновении на трассе под Чайковским погибли два человека

Сообщается, что водитель «Ауди» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Опель Мокка». В результате лобового столкновения водитель и пассажир «Ауди» погибли на месте. Водителя «Опеля» увезли в больницу с травмами.