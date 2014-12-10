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Posted 10 декабря 2014, 07:05

Published 10 декабря 2014, 07:05

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

При лобовом столкновении на трассе под Чайковским погибли два человека

При лобовом столкновении на трассе под Чайковским погибли два человека

10 декабря 2014, 07:05
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия.

Сегодня, 10 декабря, на 247 км автодороги Кукуштан-Чайковский произошло ДТП со смертельным исходом.

— Это произошло утром, сейчас на месте происшествия работают наши сотрудники. Информация предварительная, — пояснили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю.

Сообщается, что водитель «Ауди» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Опель Мокка». В результате лобового столкновения водитель и пассажир «Ауди» погибли на месте. Водителя «Опеля» увезли в больницу с травмами.

#Авто#Дтп#Авария
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