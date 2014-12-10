При лобовом столкновении на трассе под Чайковским погибли два человека

Posted 10 декабря 2014, 07:05
Published 10 декабря 2014, 07:05
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Сегодня, 10 декабря, на 247 км автодороги Кукуштан-Чайковский произошло ДТП со смертельным исходом.
— Это произошло утром, сейчас на месте происшествия работают наши сотрудники. Информация предварительная, — пояснили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю.
Сообщается, что водитель «Ауди» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Опель Мокка». В результате лобового столкновения водитель и пассажир «Ауди» погибли на месте. Водителя «Опеля» увезли в больницу с травмами.