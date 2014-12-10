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Posted 10 декабря 2014, 13:01

Published 10 декабря 2014, 13:01

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Рассмотрение дела о смерти женщины в травмпункте могут отложить: подсудимая больна

Рассмотрение дела о смерти женщины в травмпункте могут отложить: подсудимая больна

10 декабря 2014, 13:01
Фото: Properm.ru.
По словам сестры погибшей Александры Дегтяревой, в зал суда обвиняемую в неоказании медпомощи врача привезли на машине «Скорой помощи».

Сегодня, 10 декабря, в Мотовилихинском районном суде продолжилось рассмотрение дела о гибели 30-летней Александры Дегтяревой в городском травмпункте №1. В неоказании помощи больному обвиняется врач травматолог-ортопед Надежда Зубарева.

— Сегодня заслушали трех свидетелей. Подсудимая заболела, ее привезли на «скорой». Что-то с почками у нее. Завтра будет решаться вопрос о приостановлении рассмотрения дела, если она ляжет в больницу, — рассказала корреспонденту Properm.ru сестра погибшей женщины Наталья Васильева.

Следующее судебное заседание предварительно назначено на 23 декабря. Предполагалось, что в этот день будут допрашивать Надежду Зубареву.

Напомним, первое судебное заседание состоялось 26 ноября, тогда после оглашения обвинения Зубарева заявила, что с обвинением не согласна. По статье 24 УК РФ ей грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы или принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности.

Трагическая история 30-летней Александры Дегтяреевой произошла в феврале прошлого года. Женщину на «скорой» привезли в больницу, но, несмотря на тяжелое состояние, врачи диагностировали у нее лишь ушиб грудной клетки и отправили домой. Просидев полночи в травмпункте, Александра умерла прямо на полу учреждения. У нее осталось двое детей.

Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело по факту случившегося и лишь после публикаций в СМИ снова заинтересовались этой историей. В результате повторной проверки в сентябре было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 24 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

#Здоровье#Медицинский футбол
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