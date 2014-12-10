Рассмотрение дела о смерти женщины в травмпункте могут отложить: подсудимая больна

Напомним, первое судебное заседание состоялось 26 ноября, тогда после оглашения обвинения Зубарева заявила, что с обвинением не согласна. По статье 24 УК РФ ей грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы или принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности.