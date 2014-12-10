Сбербанк пополнил линейку продуктов для малого бизнеса кредитом «Бизнес-инвест»

Кредитный продукт Сбербанка для малого бизнеса «Бизнес-инвест» и ранее был востребован предпринимателями, обслуживающимися в Западно-Уральском банке. Сначала года выдано свыше 400 кредитов «Бизнес-инвест» на общую сумму почти 2 млрд 262 млн рублей. Из них в Пермском крае выдано 257 кредитов на сумму более 1 млрд 432 млн рублей. Предприниматели Республики Коми 58 раз воспользовались кредитом «Бизнес-инвест» (на сумму свыше 277 млн рублей). В Удмуртской Республике с начала года выдано 89 кредитов «Бизнес-инвест» на сумму более 551 млн рублей.