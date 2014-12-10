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Posted 10 декабря 2014, 10:30

Published 10 декабря 2014, 10:30

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Сбербанк пополнил линейку продуктов для малого бизнеса кредитом «Бизнес-инвест»

Сбербанк пополнил линейку продуктов для малого бизнеса кредитом «Бизнес-инвест»

10 декабря 2014, 10:30
Фото: Properm.ru.
Он выдается под гарантию Агентства кредитных гарантий без ограничения суммы.

Сбербанк и Агентство кредитных гарантий развивают сотрудничество в целях улучшения условий банковского кредитования малого и среднего бизнеса в рамках государственной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кредитный продукт Сбербанка для малого бизнеса «Бизнес-инвест» теперь выдается под гарантию Агентства кредитных гарантий, принимаемую в качестве обеспечения. Привлечение гарантии АКГ по кредитному продукту «Бизнес-инвест» позволит не только снизить процентную ставку на 0,5–1 процентных пункта, но и получить кредит для развития бизнеса при отсутствии необходимой доли собственного обеспечения.

Кредит «Бизнес-инвест» под гарантию АКГ предоставляется без ограничения суммы, она зависит только от платежеспособности заемщика, на срок до 60 месяцев (при сроке ведения бизнеса 12 месяцев и более), и до 36 месяцев (при сроке ведения бизнеса менее 12 месяцев).

Цель кредита — вложение во внеоборотные активы (приобретение, модернизация, ремонт), а также рефинансирование кредитов на аналогичные цели. Обеспечением выступает прямая безотзывная гарантия АКГ на сумму, равную 50% от суммы основного долга по кредиту, имущественного обеспечения не требуется.

Кредитный продукт Сбербанка для малого бизнеса «Бизнес-инвест» и ранее был востребован предпринимателями, обслуживающимися в Западно-Уральском банке. Сначала года выдано свыше 400 кредитов «Бизнес-инвест» на общую сумму почти 2 млрд 262 млн рублей. Из них в Пермском крае выдано 257 кредитов на сумму более 1 млрд 432 млн рублей. Предприниматели Республики Коми 58 раз воспользовались кредитом «Бизнес-инвест» (на сумму свыше 277 млн рублей). В Удмуртской Республике с начала года выдано 89 кредитов «Бизнес-инвест» на сумму более 551 млн рублей.

Напомним, что в ноябре Сбербанк и АКГ также предложили продукт «Доверие» под гарантии АКГ со ставкой ниже стандартной ставки на 3–4 процентных пункта (в зависимости от срока кредитования).

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