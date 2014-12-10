В детском саду Добрянки обворовали воспитателя

Posted 10 декабря 2014, 10:51
Published 10 декабря 2014, 10:51
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Воспитательница одного из детский садов Добрянки обратилась в полицию с заявлением о краже сотового телефона. Произошло это в июле.
По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, 60-летняя женщина рассказала, что оставила телефон в раздевалке. Через некоторое время она обнаружила пропажу, было возбуждено уголовное дело.
Как выяснилось, вором оказалась мать воспитанника — девушка 1987 года рождения. Недавно ее задержали, она во всем призналась. Похищенный телефон был изъят и возвращен потерпевшей. Девушка находится под подпиской о невыезде, ведется следствие.