В детском саду Добрянки обворовали воспитателя

Как выяснилось, вором оказалась мать воспитанника — девушка 1987 года рождения. Недавно ее задержали, она во всем призналась. Похищенный телефон был изъят и возвращен потерпевшей. Девушка находится под подпиской о невыезде, ведется следствие.