В Пермском районе 37-летний мужчина изнасиловал девочку в бане

Инцидент произошел вечером 24 августа в бане у знакомых обвиняемого. Девочке, которая находилась в помещении, не было и 14 лет. Как сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю, в силу малолетнего возраста, недостатка жизненного опыта и неосведомленности в вопросах половых отношений, она не понимала, что происходит. Мужчина воспользовался этим и изнасиловал ее.