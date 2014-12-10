В Пермском районе 37-летний мужчина изнасиловал девочку в бане

Posted 10 декабря 2014, 04:52
Published 10 декабря 2014, 04:52
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за грабеж 37-летнего жителя Пермского района. На этот раз его обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.
Инцидент произошел вечером 24 августа в бане у знакомых обвиняемого. Девочке, которая находилась в помещении, не было и 14 лет. Как сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю, в силу малолетнего возраста, недостатка жизненного опыта и неосведомленности в вопросах половых отношений, она не понимала, что происходит. Мужчина воспользовался этим и изнасиловал ее.
Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.