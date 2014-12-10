properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря 2014, 04:52

Published 10 декабря 2014, 04:52

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

В Пермском районе 37-летний мужчина изнасиловал девочку в бане

В Пермском районе 37-летний мужчина изнасиловал девочку в бане

10 декабря 2014, 04:52
Фото: Properm.ru.
Следователи говорят, что ребенок не осознавал происходящее в силу своего малолетнего возраста.

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за грабеж 37-летнего жителя Пермского района. На этот раз его обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.

Инцидент произошел вечером 24 августа в бане у знакомых обвиняемого. Девочке, которая находилась в помещении, не было и 14 лет. Как сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю, в силу малолетнего возраста, недостатка жизненного опыта и неосведомленности в вопросах половых отношений, она не понимала, что происходит. Мужчина воспользовался этим и изнасиловал ее.

Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика