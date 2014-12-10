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Posted 10 декабря 2014, 09:26

Published 10 декабря 2014, 09:26

Modified 2 марта 2023, 16:58

Updated 2 марта 2023, 16:58

Житель Прикамья дважды «заминировал» городскую дамбу

Житель Прикамья дважды «заминировал» городскую дамбу

10 декабря 2014, 09:26
Фото: Properm.ru.
Против 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть Лысьвы позвонил неизвестный и сообщил о том, что в районе городской дамбы заложено взрывное устройство. Через некоторое время сообщение о бомбе повторилось.

Сотрудники спецслужб обследовали все три дамбы, находящиеся на территории города, но взрывное устройство так и не обнаружили.

Через некоторое время удалось выяснить личность звонившего. Им оказался 39-летний ранее судимый местный житель. Подозреваемый в лжетерроризме был задержан и заключен под стражу. Сейчас, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

#Происшествия#Бомба
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