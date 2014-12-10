Житель Прикамья дважды «заминировал» городскую дамбу

Через некоторое время удалось выяснить личность звонившего. Им оказался 39-летний ранее судимый местный житель. Подозреваемый в лжетерроризме был задержан и заключен под стражу. Сейчас, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.