Искусственный интеллект защитит пользователей Facebook от дурной славы в интернете

В ее основу ляжет технология распознавания изображений: она сможет отличать обычные фотографии пользователей от снимков, сделанных в нетрезвом состоянии. В случае, если технологию внедрят, то юзер будет получать предупреждение, что размещаемый им контент с этого момента будет доступен всем.