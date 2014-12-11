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Posted 11 декабря 2014, 04:14

Published 11 декабря 2014, 04:14

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Искусственный интеллект защитит пользователей Facebook от дурной славы в интернете

Искусственный интеллект защитит пользователей Facebook от дурной славы в интернете

11 декабря 2014, 04:14
Фото: Properm.ru.
Соцсеть исследует технологию, которая предупредит нетрезвых юзеров о публикации фотографий, от которых наутро может быть стыдно.

Соцсеть Facebook планирует разработать технологию, которая позволит предотвратить публикации компрометирующих фотографий пользователями, находящимися в нетрезвом состоянии, сообщает Lenta.ru.

В ее основу ляжет технология распознавания изображений: она сможет отличать обычные фотографии пользователей от снимков, сделанных в нетрезвом состоянии. В случае, если технологию внедрят, то юзер будет получать предупреждение, что размещаемый им контент с этого момента будет доступен всем.

Ян Лекан, руководитель лаборатории Facebook для исследований в сфере искусственного интеллекта :— Представьте, что у вас есть умный электронный помощник, который станет посредником в вашем общении с друзьями и в процессе публикации контента на Facebook.

В дальнейшем технология сможет анализировать статусы и другой пользовательский контент.

#Интернет
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