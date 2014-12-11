Искусственный интеллект защитит пользователей Facebook от дурной славы в интернете

Posted 11 декабря 2014, 04:14
Published 11 декабря 2014, 04:14
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Соцсеть Facebook планирует разработать технологию, которая позволит предотвратить публикации компрометирующих фотографий пользователями, находящимися в нетрезвом состоянии, сообщает Lenta.ru.
В ее основу ляжет технология распознавания изображений: она сможет отличать обычные фотографии пользователей от снимков, сделанных в нетрезвом состоянии. В случае, если технологию внедрят, то юзер будет получать предупреждение, что размещаемый им контент с этого момента будет доступен всем.
В дальнейшем технология сможет анализировать статусы и другой пользовательский контент.