Парковка на рельсах у ТРК «Семья» отменяется: началась обкатка трамвайных путей

Posted 11 декабря 2014, 11:51
Published 11 декабря 2014, 11:51
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
На ул. Горького началась обкатка готового участка трамвайного полотна на участке от ул. Революции до ул. Пушкина. В начале 2015 года трамваи вновь начнут ходить через гипермаркет «Семья». Движение перекроют при наступлении благоприятной погоды для продолжения дорожных работ.
За то время, что ул. Горького была перекрыта для трамваев, автовладельцы приспособились парковать машины на рельсах в районе гипермаркета «Семья». Мэр Перми Игорь Сапко советовал взять этот вопрос на контроль, но, видимо, не удалось. Сотрудники «ПермГорЭлектроТранс» убедительно просят водителей не оставлять свои автомобили на трамвайных путях 11 и 12 декабря.
Чтобы выявить и устранить возможные дефекты на путях, трамвай должен проехать по отремонтированному участку не менее 300 раз. После этого будут уложены межрельсовые плиты.
Как сообщает администрация Перми, на участке от ул. Малышева до ул. Пушкина завершены все земляные работы, уложены новые трамвайные пути, завершено устройство наружного освещения, построена ливневая канализация. На участке от ул. Петропавловской до ул. Советской дорожное полотно — временное, движение для автотранспорта открыто.
Временное дорожное полотно уложено на участке от ул. Ленина до ул. Петропавловской. Здесь уже новые трамвайные пути и переоборудованные подземные коммуникации. На участке от ул. Советской до ул. Монастырской завершаются работы по устройству ливневой канализации, установлено наружное освещение.
Напомним, реконструкция ул. Максима Горького началась в августе и запланирована на 2 года.