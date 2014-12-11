Парковка на рельсах у ТРК «Семья» отменяется: началась обкатка трамвайных путей

За то время, что ул. Горького была перекрыта для трамваев, автовладельцы приспособились парковать машины на рельсах в районе гипермаркета «Семья». Мэр Перми Игорь Сапко советовал взять этот вопрос на контроль, но, видимо, не удалось. Сотрудники «ПермГорЭлектроТранс» убедительно просят водителей не оставлять свои автомобили на трамвайных путях 11 и 12 декабря.