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Posted 11 декабря 2014, 06:23

Published 11 декабря 2014, 06:23

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Санкционная политика как мощный драйвер. Губернатор обратился к депутатам Заксобрания с ежегодным посланием

Санкционная политика как мощный драйвер. Губернатор обратился к депутатам Заксобрания с ежегодным посланием

11 декабря 2014, 06:23
Фото: Properm.ru.
По словам губернатора, санкции дадут Прикамью толчок для развития.

Сегодня, 11 декабря, губернатор Пермского края Виктор Басаргин обратился с ежегодным посланием к депутатам Законодательного Собрания Пермского края.

Свое выступление губернатор начал с того, что вспомнил о санкциях: «Пермский край, как и вся Россия, принял вызовы времени». Однако, по словам губернатора, сейчас все зависит только от наших усилий.

Виктор Басаргин :— В каждой проблеме надо видеть задачу. Не считаю, что нам перекрыты пути развития, у нас появились новые факторы роста.

В Прикамье, по словам Басаргина, большие средства вкладываются в промышленность, продолжается работа по импортозамещению. Также губернатор вспомнил о санкциях, говоря о сельском хозяйстве: «Санкционная политика должна быть использована как мощный драйвер» — прилавки магазинов должны заполнить местные продукты.

#Общество
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