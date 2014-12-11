Санкционная политика как мощный драйвер. Губернатор обратился к депутатам Заксобрания с ежегодным посланием

Posted 11 декабря 2014, 06:23
Published 11 декабря 2014, 06:23
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Сегодня, 11 декабря, губернатор Пермского края Виктор Басаргин обратился с ежегодным посланием к депутатам Законодательного Собрания Пермского края.
Свое выступление губернатор начал с того, что вспомнил о санкциях: «Пермский край, как и вся Россия, принял вызовы времени». Однако, по словам губернатора, сейчас все зависит только от наших усилий.
В Прикамье, по словам Басаргина, большие средства вкладываются в промышленность, продолжается работа по импортозамещению. Также губернатор вспомнил о санкциях, говоря о сельском хозяйстве: «Санкционная политика должна быть использована как мощный драйвер» — прилавки магазинов должны заполнить местные продукты.