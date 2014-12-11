ЦБ одобрил: за кражу банковских паролей будут сажать на 10 лет

Напомним, 1 декабря стало известно, что в ближайшее время в Центробанке создадут структуру, которая будет отвечать за координацию борьбы банков с киберугрозами. Предполагается, что центр будет оперативно получать от банков информацию о выявленных мошенничествах и киберугрозах. Кроме того, специалисты новой структуры ЦБ будут готовить рекомендации по отражению хакерских атак и попыток мошенничества.