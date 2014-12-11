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Posted 11 декабря 2014, 03:22

Published 11 декабря 2014, 03:22

Modified 9 декабря 2024, 16:34

Updated 9 декабря 2024, 16:34

ЦБ одобрил: за кражу банковских паролей будут сажать на 10 лет

ЦБ одобрил: за кражу банковских паролей будут сажать на 10 лет

11 декабря 2014, 03:22
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
Регулятор собирается внести поправки в правительственный законопроект о финансовом мошенничестве.

Центробанк одобрил инициативу депутатов и банкиров об ужесточении ответственности за мошенничества с банковскими картами. Наиболее популярны среди них скимминг (установка на банкоматы устройств, считывающих номер, срок действия карты, PIN-код) и фишинг (кража логинов и паролей клиентов с помощью сайтов-двойников).

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо заместителя председателя ЦБ Ольги Скоробогатовой в Национальный совет финансового рынка.

Ольга Скоробогатова, зампред Центробанка :— Идея ужесточения ответственности за скимминг и фишинг активно обсуждается в ЦБ и регулятор предлагал внести соответствующие поправки к правительственному законопроекту, изменяющему статью о финансовом мошенничестве 187 УК РФ.

Поправки предусматривают ужесточение наказания: два миллиона штрафа и срок до десяти лет вместо нынешних семи лет лишения свободы и штрафа до миллиона рублей. Пока законопроект хотят дополнить статью ответственностью за изготовление и сбыт скимминговых устройств.

Кроме того, в ближайшее время Центробанк проведет совещание по борьбе с киберпреступностью.

Напомним, 1 декабря стало известно, что в ближайшее время в Центробанке создадут структуру, которая будет отвечать за координацию борьбы банков с киберугрозами. Предполагается, что центр будет оперативно получать от банков информацию о выявленных мошенничествах и киберугрозах. Кроме того, специалисты новой структуры ЦБ будут готовить рекомендации по отражению хакерских атак и попыток мошенничества.

#Банки#Кругом обман#Банк россии#Цб#Центробанк
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