Центробанк решил повысить ключевую ставку до 10,5% годовых

Ослабление рубля продолжит оказывать влияние на стоимость товаров и услуг в ближайшие месяцы, уже в I квартале 2015 г. инфляция может превысить 10%, считает ЦБ. Однако по мере исчерпания влияния курсовой динамики на цены, постепенной подстройки экономики к изменению внешних условий и введенным ограничениям на импорт прогнозируется снижение инфляции и инфляционных ожиданий. Замедлению роста потребительских цен будет также способствовать низкий агрегированный спрос при сохранении совокупного выпуска товаров и услуг ниже потенциального уровня, отмечает ЦБ.