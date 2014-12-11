Центробанк решил повысить ключевую ставку до 10,5% годовых

Posted 11 декабря 2014, 14:00
Published 11 декабря 2014, 14:00
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Совет директоров Банка России сегодня, 11 декабря, принял решение повысить ключевую ставку до 10,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. На заседании в конце октября Центробанк повышал ключевую ставку сразу с 8% до 9,5%. Это было самым значительным повышением ставки с марта, когда ЦБ поднял ее с 5,5% до 7%.
Как поясняет Банк России, в ноябре-начале декабря 2014 года ускорение роста потребительских цен продолжилось. Решение регулятора «направлено на обеспечение замедления роста потребительских цен до целевого уровня 4% в среднесрочной перспективе», говорится в официальном сообщении Центрбанка.
Дополнительное давление на цены оказали растущие инфляционные ожидания населения и бизнеса. По оценкам ЦБ, инфляция в 2014 г. составит около 10%. Совокупный вклад ослабления рубля, ограничений на импорт и специфических факторов на рынках отдельных продовольственных товаров составит до 4,9 п. п., отмечает регулятор. Ужесточение ДКП не компенсирует влияние проинфляционных факторов, но складывающиеся денежно-кредитные условия создают предпосылки к снижению инфляции в среднесрочной перспективе.
Годовой темп прироста ВВП России в этом году ЦБ оценивает в 0,6%. Негативное влияние на экономическую активность, в частности, оказывают сохранение внешнеполитической неопределенности и существенное ухудшение внешних условий в связи со снижением цен на нефть и закрытием внешних финансовых рынков для российских заемщиков.
Ослабление рубля продолжит оказывать влияние на стоимость товаров и услуг в ближайшие месяцы, уже в I квартале 2015 г. инфляция может превысить 10%, считает ЦБ. Однако по мере исчерпания влияния курсовой динамики на цены, постепенной подстройки экономики к изменению внешних условий и введенным ограничениям на импорт прогнозируется снижение инфляции и инфляционных ожиданий. Замедлению роста потребительских цен будет также способствовать низкий агрегированный спрос при сохранении совокупного выпуска товаров и услуг ниже потенциального уровня, отмечает ЦБ.
В случае дальнейшего усиления инфляционных рисков Банк России продолжит повышение ключевой ставки. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 30 января 2015 г.