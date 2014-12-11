В Перми по вине подростков в колодце теплотрассы сгорел бомж

Posted 11 декабря 2014, 11:12
Published 11 декабря 2014, 11:12
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
9 декабря около 23:25 жители домов по Грузинской №3 и №5 почувствовали сильный запах дыма, а затем заметили открытое пламя из коллектора теплотрассы. Как сообщает 59.ru, бездомные мужчина и женщина использовали это место для ночлега. Они увидели дым и решили потушить огонь самостоятельно. Мужчина спустился, а женщина решила подняться наверх, на свежий воздух.
К приезду пожарных площадь горения составляла шесть квадратных метров. Горящий мусор и утеплитель на трубах осложнял ситуацию. Внутри коллектора был обнаружен обгоревший труп мужчины.
По предварительной версии ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленными лицами. Сама бездомная женщина пояснила корреспонденту издания, что ранее внутри коллектора они с другом курили, но «аккуратно», а подожгли коллектор подростки, бросив петарду.