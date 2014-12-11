В Перми по вине подростков в колодце теплотрассы сгорел бомж

9 декабря около 23:25 жители домов по Грузинской №3 и №5 почувствовали сильный запах дыма, а затем заметили открытое пламя из коллектора теплотрассы. Как сообщает 59.ru, бездомные мужчина и женщина использовали это место для ночлега. Они увидели дым и решили потушить огонь самостоятельно. Мужчина спустился, а женщина решила подняться наверх, на свежий воздух.