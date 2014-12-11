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Posted 11 декабря 2014, 10:30

Published 11 декабря 2014, 10:30

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

В Перми возбудили уголовное дело по факту гибели верблюда при пожаре

11 декабря 2014, 10:30
Сюжет
Жесть
Хозяева погибших животных оценили ущерб в 3 млн рублей.

По факту пожара в конюшне, при котором заживо сгорели несколько животных, включая знаменитого пермского верблюда Малышку, возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту Properm.ru сообщила хозяйка погибших питомцев Юлия Женина.

— Возбуждено уголовное дело по статье № 168, «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будут сделаны выводы о причинах пожара, — сказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В начале декабря Юлия жаловалась, что виновные не наказаны. Девушка уверена, что это был поджог.

— Дело стоит и ничего с места не двигается, участковый даже работать не хочет. Говорит, ему некогда. Начальник в полиции говорит что 13 ноября дело было направлено в пожарную часть о повторной экспертизе, но в пожарную часть ничего не поступало. За три недели никаких результатов, ни повторных экспертиз, ничего. Даже соседей ни кого не опросили, — переживала Юлия.

Сегодня, 11 декабря, ровно месяц со дня пожара. Хозяева животных оценили причиненный ущерб в 3 млн рублей. На странице конного клуба «Караван» в соцсети сообщается, что открыт счет на восстановление конюшни и приобретение новых лошадей и верблюда. «При пожаре все животные погибли. Новых нет», — уточнила Юлия Женина.

Напомним, пожар в конюшне на ул. Анатолия Серова, 26, произошел около трех часов ночи 11 ноября. Внутри находились лошади, куры, свиньи, козы и верблюд.

#Происшествия#Жесть#Майл#Верблюд
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