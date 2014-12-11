В Перми возбудили уголовное дело по факту гибели верблюда при пожаре

— Дело стоит и ничего с места не двигается, участковый даже работать не хочет. Говорит, ему некогда. Начальник в полиции говорит что 13 ноября дело было направлено в пожарную часть о повторной экспертизе, но в пожарную часть ничего не поступало. За три недели никаких результатов, ни повторных экспертиз, ничего. Даже соседей ни кого не опросили, — переживала Юлия.