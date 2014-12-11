Виктор Басаргин: Транспортный налог в муниципалитетах уходит не на те цели

Posted 11 декабря 2014, 07:09
Published 11 декабря 2014, 07:09
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Говоря о дорогах Пермского края, Виктор Басаргин в своем послании Законодательному Собранию, заявил о том, что главная проблема заключается в неправильном расходовании средств. Транспортный налог, который уходит в муниципальные бюджеты, должен тратиться на строительство и ремонт дорог, однако этого не происходит.
Кроме того, губернатор напомнил, и о возможности ремонтировать муниципальные дороги на правах софинансирования. «Тем более большинство местных бюджетов бездефицитные», — добавил губернатор.