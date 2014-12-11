Виктор Басаргин: Транспортный налог в муниципалитетах уходит не на те цели

Говоря о дорогах Пермского края, Виктор Басаргин в своем послании Законодательному Собранию, заявил о том, что главная проблема заключается в неправильном расходовании средств. Транспортный налог, который уходит в муниципальные бюджеты, должен тратиться на строительство и ремонт дорог, однако этого не происходит.