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Posted 11 декабря 2014, 07:09

Published 11 декабря 2014, 07:09

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Виктор Басаргин: Транспортный налог в муниципалитетах уходит не на те цели

Виктор Басаргин: Транспортный налог в муниципалитетах уходит не на те цели

11 декабря 2014, 07:09
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
По словам губернатора, деньги, которые муниципалитеты должны тратить на дорожный ремонт, расходуются на другие цели. После этого - муниципалитет просит финансирование из краевого бюджета.

Говоря о дорогах Пермского края, Виктор Басаргин в своем послании Законодательному Собранию, заявил о том, что главная проблема заключается в неправильном расходовании средств. Транспортный налог, который уходит в муниципальные бюджеты, должен тратиться на строительство и ремонт дорог, однако этого не происходит.

Виктор Басаргин:— Транспортный налог уходит в муниципальные бюджеты. А те не всегда целевым образом тратят эти средства. Направляют их на решение других проблем. Потом приходят в край с просьбой «Дай!». Этого не будет.

Кроме того, губернатор напомнил, и о возможности ремонтировать муниципальные дороги на правах софинансирования. «Тем более большинство местных бюджетов бездефицитные», — добавил губернатор.

#Авто#Пермские дороги
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