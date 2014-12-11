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Posted 11 декабря 2014, 06:34

Published 11 декабря 2014, 06:34

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Власти Прикамья хотят «вернуть» в краевое ведение театр «У моста» и Балет Евгения Панфилова

Власти Прикамья хотят «вернуть» в краевое ведение театр «У моста» и Балет Евгения Панфилова

11 декабря 2014, 06:34
Фото: Properm.ru.
Об этом рассказал сегодня Виктор Басаргин в своем ежегодном послании депутатам Законодательного Собрания.

В своем ежегодном послании Законодательному Собранию Пермского края Виктор Басаргин уделил внимание и вопросу культуры. Говоря о местных театрах, губернатор заявил, что театр «У моста» нужно «вернуть в краевое ведение».

Кроме того, в списке театров, которые необходимо «вернуть» оказались также пермский ТЮЗ и «Балет Евгения Панфилова». Это, по словам губернатора, «откроет для театров новые возможности развития».

#Афиша#Тюз#У моста
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