Власти Прикамья хотят «вернуть» в краевое ведение театр «У моста» и Балет Евгения Панфилова

Posted 11 декабря 2014, 06:34
Published 11 декабря 2014, 06:34
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
В своем ежегодном послании Законодательному Собранию Пермского края Виктор Басаргин уделил внимание и вопросу культуры. Говоря о местных театрах, губернатор заявил, что театр «У моста» нужно «вернуть в краевое ведение».
Кроме того, в списке театров, которые необходимо «вернуть» оказались также пермский ТЮЗ и «Балет Евгения Панфилова». Это, по словам губернатора, «откроет для театров новые возможности развития».