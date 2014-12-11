«Яндекс» закрывает сервис, на котором можно было сравнить банковские продукты

Posted 11 декабря 2014, 08:03
Published 11 декабря 2014, 08:03
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
«Новизна сервиса заключалась в том, что вся информация о тарифах и условиях обновлялась автоматически из данных, которые предоставляли нам банки. Со временем некоторые партнеры перестали следить за свежестью фактов, и это поставило под сомнение релевантность проекта в целом», — говорит Мелкумова. Компания решила не отключать банки, посчитав, что это приведет к потере полноты информации, а закрыть сервис полностью.
Представители компании подчеркивают, что не собираются отказываться от агрегации услуг на других рынках. Напротив, в прошлом году компания запустила новую услугу — возможность заказа столика в ресторане, запись на стрижку или на прием к врачу на «Яндекс.Карты» (позже эта функция переместилась в мобильное приложение «Яндекс.Город»), год назад ввела онлайн-бронирование гостиниц прямо из результатов «Поиска», а в 2014 году запустила сервис для решения бытовых вопросов «Яндекс.Мастер». Как отметила пресс-секретарь компании, качественная поддержка онлайн-выбора банковских предложений требовала определенных ресурсов, в итоге было принято решение сфокусироваться на агрегации услуг на других рынках.
«Безоговорочный лидер на этом рынке — это Банки.ру, мы (Sravni.ru) вторые, а «Яндекс», насколько мне известно, отставал. Ему не удалось достичь значимых успехов с минимумом затрат, и они решили сконцентрироваться на других проектах», — отмечает Альберт Попков, основатель сервиса Sravni.ru, на котором тоже собирается информация о вкладах и страховках.
Эти сайты отличаются от финансового агрегатора «Яндекса»: они собирают данные сами. «На «Банки.ру» обработкой данных по банковским продуктам занимается команда из примерно 20 человек, которые вручную собирают и анализируют ставки. «Яндекс» же переложил эту работу на плечи самих банкиров, предложив им заполнять достаточно сложные формы, с которыми неподготовленному человеку справиться сложно. В результате банки стали сторониться дополнительной нагрузки, а полученные их сотрудниками знания «по наследству» не передавались», — говорит основатель сайта «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев.