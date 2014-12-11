«Яндекс» закрывает сервис, на котором можно было сравнить банковские продукты

Представители компании подчеркивают, что не собираются отказываться от агрегации услуг на других рынках. Напротив, в прошлом году компания запустила новую услугу — возможность заказа столика в ресторане, запись на стрижку или на прием к врачу на «Яндекс.Карты» (позже эта функция переместилась в мобильное приложение «Яндекс.Город»), год назад ввела онлайн-бронирование гостиниц прямо из результатов «Поиска», а в 2014 году запустила сервис для решения бытовых вопросов «Яндекс.Мастер». Как отметила пресс-секретарь компании, качественная поддержка онлайн-выбора банковских предложений требовала определенных ресурсов, в итоге было принято решение сфокусироваться на агрегации услуг на других рынках.